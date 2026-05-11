ПриватБанк поднял цены на валюту: какой курс доллара и евро в понедельник

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,05 грн, а евро – 52,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 11 мая, вырос на 5 копеек и составляет 44,10 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 51,90 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,50 гривни, а евро – по курсу 50,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник не изменился и составляет 44,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал до 52,08 гривни.

НБУ установил на 11 мая официальный курс доллара к гривне на уровне 43,86 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 6 копеек.

По отношению к евро гривна также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,60 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 6 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 6 копеек и составляет 44,11 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,55 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 4 копейки и составляет 51,99 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,33 гривни за евро.

