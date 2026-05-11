Министр обороны Германии прибыл в Киев для переговоров в сфере обороны

Германия сосредоточится на совместной разработке новых систем вооружения с Украиной, в том числе беспилотников большой дальности.

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев для проведения переговоров о расширении сотрудничества с Украиной в сфере оборонной промышленности, сообщает Welt.

Как пишет Welt, он заявил, что Германия сосредоточится на совместной разработке новых систем вооружения с Украиной, при этом основной акцент будет сосредоточен на дальнобойных дронах.

"Германия и Украина – стратегические партнеры, которые получают выгоду от этого сотрудничества. Из этого вытекает множество новых проектов. Основное внимание уделяется совместной разработке современных беспилотных систем вооружения всех дальностей, особенно в области глубоких ударов. Именно так мы укрепляем безопасность наших стран", - заявил Писториус.

Он также сказал, что Германия стремится к дальнейшему развитию немецко-украинских совместных предприятий, а также хочет использовать опыт украинской армии, полученный в ходе боевых действий.

"Мы извлекаем выгоду из опыта украинцев на поле боя. Мы также планируем поддерживать разработчиков, которые могут продемонстрировать перспективные инновации на платформе "Brave One", – сказал Писториус.

Ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил о готовности производить для Украины до 100 тысяч дальнобойных артиллерийских снарядов ежегодно. Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Берлин готов профинансировать производство данного типа боеприпасов для Украины.

Также после отказа США от размещения крылатых ракет Tomahawk в Германии заявили, что Европе стоит рассмотреть возможность разработки ракет совместно с Украиной.

