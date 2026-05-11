'Так приятно': Трамп заговорил о 'дружбе' с Лукашенко и поблагодарил его за сотрудничество

Он отметил, что выход на свободу нескольких иностранных граждан произошел благодаря переговорам его команды.

Президент США Дональд Трамп сообщил об освобождении политзаключенных, которые находились в тюрьмах Беларуси и России. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

По словам американского лидера, на свободу вышли трое поляков и двое молдаван. Трамп подчеркнул, что этот результат стал возможен благодаря работе его специального посланника Джона Коула.

"Мы упорно работали над тем, чтобы это освобождение состоялось. Мой друг, президент Польши Кароль Навроцкий, встретился со мной в сентябре прошлого года и попросил меня помочь освободить Анджея Почобута из белорусской тюрьмы. Сегодня Почобут на свободе благодаря нашим усилиям. США помогают нашим союзникам и друзьям. Спасибо президенту Александру Лукашенко за сотрудничество и дружбу. Так приятно!" – написал Трамп.

Видео дня

Обмен заключенными

Ранее УНИАН писал, что российский археолог Александр Бутягин, которого Украина обвиняет в незаконных раскопках и фактическом разграблении культурного наследия оккупированного Крыма. Польский суд ранее одобрил его экстрадицию в Украину, но вместо этого Варшава включила его в обмен заключенными с Беларусью и передала Минску.

В Офисе генпрокурора Украины отметили, что решение польской стороны стало неожиданным и фактически сделало невозможным привлечение археолога к ответственности в Украине за деятельность в Крыму. Ситуация вызвала дипломатическую напряженность, ведь Киев рассчитывал на экстрадицию фигуранта как важный прецедент защиты культурного наследия от действий оккупационных властей.

Вас также могут заинтересовать новости: