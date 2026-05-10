Украинка рассказала о странных правилах жизни в США, которые озадачивают иммигрантов

К некоторым особенностям Америки люди привыкают годами.

США – не только экономически самая мощная страна мира, но и общество, где сложилась весьма непривычная для европейцев система бытовых норм и правил. Некоторые вещи настолько необычны, что могут вызвать недоразумения и проблемы на ровном месте.

Бывшая харьковчанка по имени Кристина, переехавшая в США семь лет назад, в новом видео для своего YouTube-канала поделилась списком вещей, которые в свое время очень удивили ее саму и удивляют многих других украинцев во время первого визита в Америку. По ее словам, часть местных правил и привычек производит впечатление "другой планеты" даже на тех, кто хорошо знает английский и тщательно готовился к эмиграции.

Имперская система измерения

Одним из первых культурных шоков для украинцев в США становится непривычная система измерения. Американцы пользуются милями, галлонами, фунтами и градусами по Фаренгейту вместо привычных метров, литров и шкалы Цельсия. Из-за этого даже обычный поход в магазин или проверка погоды превращаются в испытание для новоприбывших.

Видео дня

Непривычный формат времени и даты

Украинцев в США удивляет и другой формат времени. Американцы используют систему AM/PM (до полудня / после полудня) вместо 24-часового формата, а дату записывают в несколько нелогичном порядке: месяц-день-год, а не день-месяц-год, как в Европе. Из-за этого иммигранты могут путаться даже в документах.

"Если в Америке заполнить документы по-украински, вы можете случайно изменить себе дату рождения. И потом будет очень много проблем и бюрократии. Поэтому будьте внимательны", – предупреждает Кристина.

Туалеты с ограниченной приватностью

Отдельно блогерша остановилась на американских общественных туалетах. Ее удивили большие щели в дверцах кабин. По словам Кристины, американцы объясняют это якобы лучшей вентиляцией и требованиями безопасности – чтобы своевременно заметить, что кому-то стало плохо прямо на унитазе.

"В американских общественных туалетах в дверцах туалетных кабин огромные щели снизу и сверху, иногда еще и сбоку. Честно говоря, это очень странно видеть ноги других людей, а иногда не только ноги", – отмечает блогерша.

Другие розетки и более низкое напряжение

В США используют другой тип розеток и напряжение 110 вольт вместо европейских 220-230. Из-за этого привезенная из Украины техника может работать некорректно или даже сломаться. При этом для мощной техники, вроде стиральной машины, предусмотрены отдельные розетки на 240 вольт.

Отсутствие стиральных машин во многих квартирах

Автор видео рассказала, что во многих американских квартирах нет собственной стиральной машины. Часто жильцы пользуются общими прачечными на цокольном этаже или общественными прачечными, которые есть в каждом квартале. При этом в съемных квартирах почти всегда арендодатели прямо запрещают арендаторам устанавливать собственные стиральные машины, потому что американцы панически боятся затопить соседей.

"Мы жили первый год в такой квартире. Были такие общие прачечные на каждом этаже, где за каждую стирку и сушку нужно было платить отдельно. И я помню свои первые впечатления, когда я несу этот тазик с вещами по коридору и думаю: "Куда я попала?" Поэтому в дальнейшем мы искали жилье подороже, но чтобы там обязательно была стиральная машина", – вспоминает женщина.

Огромные порции в кафе и ресторанах

Американские гастрономические привычки тоже поразили украинку. В заведениях напитки подают с большим количеством льда, а порции еды часто настолько большие, что люди забирают остатки домой.

"Ненастоящие" цены в магазинах

Еще одна особенность США – цена товара, указанная на ценнике в супермаркете, как правило, не является окончательной. Дело в том, что по определенным причинам в США сложилось правило, что на ценнике пишут цену без учета налогов. Поэтому покупатели видят окончательную сумму только на кассе.

Жизнь без автомобиля практически невозможна

Украинка также обратила внимание на тотальную автомобилизацию американских городов. Во многих районах люди почти не ходят пешком, а без машины даже поход в магазин превращается в сложный квест.

Абсурдно дорогая медицина

Больше всего автора видео до сих пор шокирует американская медицина.

"Медицина в США – самая дорогая в мире. Здесь частная страховая система и отсутствует государственное регулирование медицинских услуг. Не дай бог заболеть без страховки. Это может обернуться десятками и сотнями тысяч долларов долгов", – предупреждает Кристина.

Налоговая система

Каждый американец ежегодно самостоятельно подает налоговую декларацию, учитывая все доходы, расходы и льготы. Это создает значительный стресс, особенно для новичков.

"Даже если вы на зарплате, работодатель в течение года вычитает налоги лишь приблизительно. И потом вы должны сами посчитать все свои доходы за год, учесть детей, жену или мужа, инвестиции, кредиты на обучение, указать расходы, которые можно списать. И в конце подсчетов получается либо приятный бонус – государство возвращает вам переплаченные деньги. Или вас ждет неприятный сюрприз и может оказаться, что вы еще и должны, и придется доплатить. А если вы, кстати, где-то ошибетесь, подавая декларацию, налоговая придет за вами и скажет: "Плати", – рассказала блогерша.

Без кредитной истории никуда

Последним большим шоком для Кристины стала американская система кредитной истории. Кредитный рейтинг в США – это нечто вроде публичной репутации человека в вопросах, касающихся финансовой стабильности и добросовестности. Поэтому на кредитную историю смотрят не только тогда, когда вы, например, покупаете машину в кредит, но и в более прозаических ситуациях.

По словам Кристины, из-за отсутствия кредитной истории в начале ее жизни в США даже арендовать квартиру было проблемой, и пришлось сильно за нее переплатить.

"Ведь даже просто для того, чтобы подключить свет или газ на свое имя, компания может попросить залог, потому что они не знают, можно ли тебе доверять. И чтобы это изменить, нужно строить кредитную историю, то есть брать деньги в долг, открывать кредиты, открывать кредитные карты, чтобы доказать, что ты умеешь вовремя возвращать долги и распоряжаться деньгами", – объясняет мигрантка.

Другие истории украинцев, живущих за рубежом

Как писал УНИАН, украинка, переехавшая с семьей в Германию, рассказала, почему выбрала именно эту страну. Она положительно оценила немецкую дисциплину, систему медицины и страхования, а также поддержку людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Также мы приводили рассказ украинского эмигранта о том, почему некоторых канадцев "очень бесят" украинцы.

Вас также могут заинтересовать новости: