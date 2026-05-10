Гороскоп на 11 мая по картам Таро: Козерогам - стабильность, Львам - уверенность

Этот день будет важным для некоторых знаков.

Составлен гороскоп на 11 мая 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Этот день подарит открытия и ясность в отношениях с людьми. Возможно, захочется перемен, которые улучшат вашу жизнь.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Ваша карта – "Маг". Понедельник для Овнов станет днем, когда случайностей будет значительно меньше, чем покажется на первый взгляд. События будут складываться так, чтобы вы наконец обратили внимание на вопрос, который долго игнорировали из-за нежелания выходить из зоны комфорта. В первой половине дня могут появиться интересные возможности для новых знакомств, творческих идей или разговоров, которые изменят ваше отношение к будущим планам. В то же время карта советует внимательнее относиться к собственным словам, ведь именно сейчас вы способны как вдохновить человека, так и ненароком оттолкнуть его резкостью. Ближе к вечеру вы почувствуете прилив энергии.

Телец

Ваша карта – "Девятка Кубков". Для Тельцов начало недели будет связано с необходимостью наконец позволить себе немного больше покоя, чем в последние дни. Вы можете неожиданно осознать, что определенная ситуация, которая долго вызывала тревогу, уже не имеет над вами никакой власти. День хорошо подходит для встреч с близкими людьми, домашних дел и разговоров, в которых не придется ничего скрывать или доказывать. Ваша искренность сейчас – это главный козырь. В финансовых вопросах возможно приятное стечение обстоятельств или новость, которая подарит больше уверенности в будущем. А вот вечер стоит посвятить тому, что действительно возвращает вам ощущение гармонии.

Близнецы

Ваша карта – "Колесница". День подтолкнет вас к активности даже тогда, когда хотелось бы просто отдохнуть от суеты. События будут развиваться быстро, а некоторые решения придется принимать буквально в последнюю минуту. Возможны неожиданные поездки, из-за которых ваши планы изменятся быстрее, чем вы ожидали. В общении важно избегать поспешных выводов, ведь первое впечатление в этот день может оказаться обманчивым. Также может возникнуть сильное желание доказать кому-то свою правоту, однако иногда гораздо мудрее будет не вступать в споры, а сберечь силы для действительно важных вещей. Сейчас все в ваших руках.

Рак

Ваша карта – "Жрица". Для Раков понедельник станет днем интуитивных решений и эмоций, которые будет сложно объяснить словами. Вы можете почувствовать, что вокруг происходит больше, чем говорят люди, и именно внутренний голос поможет правильно оценить ситуацию. Не стоит спешить делиться своими планами или переживаниями даже с близкими, ведь некоторые вещи требуют времени. Во второй половине дня возможно неожиданное возвращение к теме из прошлого – какое-то воспоминание или человек напомнят о том, что вы пытались оставить позади. Однако лучше ценить то, что у вас есть сейчас, а не цепляться за то, что невозможно вернуть.

Лев

Ваша карта – "Императрица". У Львов появится чувство уверенности и желание окружить себя красотой, комфортом и людьми, рядом с которыми можно быть настоящими. День будет благоприятным для творчества и всего, что помогает восстановить внутренний ресурс после напряженного периода. В отношениях с любимым человеком захочется больше тепла и внимания, а равнодушие других людей может восприниматься особенно остро. Возможна приятная неожиданность, связанная с финансами или человеком, которого вы давно ждали. А вот вечер понедельника стоит провести в тишине, чтобы восстановить свои силы и отдохнуть.

Дева

Ваша карта – "Восьмерка Пентаклей". Вас ждут мелкие дела, которые потребуют максимальной внимательности и терпения. Девы могут заметить, что мысли постоянно возвращаются к работе, будущим планам или вопросам, которые не удалось завершить ранее. В то же время именно сейчас закладывается фундамент результатов, которые проявятся уже в ближайшее время – поэтому стоит подождать. А вот в общении следует также быть мягче с людьми, ведь чрезмерная требовательность может создать напряжение даже там, где его не было. Позвольте себе не думать об идеальности, а просто отпустить ситуацию.

Весы

Ваша карта – "Тройка Кубков". День подарит Весам больше легкости и приятных эмоций, чем ожидалось в начале дня. Возможны неожиданные встречи или приглашения, которые помогут отвлечься от переживаний. Понедельник также хорошо подходит для общения, дружеских посиделок и восстановления контактов с людьми, с которыми вы давно не виделись. Однако не забывайте, что за внешней веселостью не стоит игнорировать собственное эмоциональное состояние. Если какая-то тема до сих пор беспокоит – лучше не скрывать чувства за шутками или притворной беззаботностью.

Скорпион

Ваша карта – "Смерть". Для вас этот день станет символической точкой завершения определенного этапа, даже если внешне это не будет выглядеть слишком драматично. Вы можете вдруг понять, что больше не хотите возвращаться к старым привычкам или отношениям, которые истощали вас эмоционально. День будет способствовать внутреннему очищению и переосмыслению собственных приоритетов. В разговорах возможны неожиданные откровения, после которых станет легче поставить точку там, где она давно была необходима. Понедельник открывает пространство для нового этапа, который постепенно начнет формироваться уже в ближайшее время.

Стрелец

Ваша карта – "Шут". Этот день будет легким, хаотичным и полным моментов, когда все будет решаться спонтанно. Вы можете неожиданно согласиться на авантюру, поездку или встречу, о которой еще утром даже не думали. Начало недели также подходит для экспериментов, смены обстановки и любых действий, которые помогают вырваться из рутины. В то же время карта предупреждает: не стоит быть слишком легкомысленными в финансовых вопросах или обещаниях, ведь последствия некоторых решений проявятся не сразу. Ближе к вечеру возможен приятный сюрприз или знакомство, которое запомнится надолго.

Козерог

Ваша карта – "Десятка Пентаклей". У вас будет желание сосредоточиться на семье и себе. Вы можете больше задумываться о будущем, финансовой безопасности или вопросах, связанных с домом и близкими людьми. День благоприятен для семейных встреч, обсуждения важных планов или возвращения к традициям, которые давно объединяли вас с родными. В некоторых ситуациях придется выступить человеком, который берет на себя ответственность за общее решение. Однако Козероги поймут, что движутся в правильном направлении. Все будет так, как хотите именно вы.

Водолей

Ваша карта – "Семерка Жезлов". Понедельник может оказаться днем, когда придется отстаивать собственную позицию даже перед людьми, которые раньше вас поддерживали. Вы будете остро реагировать на несправедливость или попытки давления, поэтому любые манипуляции быстро вызовут внутренний протест. В профессиональных или личных вопросах стоит полагаться на собственный опыт, а не на советы других людей. Несмотря на напряжение, день покажет, насколько вы стали сильнее и увереннее в себе за последнее время. Это хороший повод, чтобы похвалить себя и порадоваться маленьким победам.

Рыбы

Ваша карта – "Шестерка Кубков". Этот день будет тесно связан с воспоминаниями, людьми из прошлого или ситуациями, которые вдруг снова напомнят о себе. Вы можете получить сообщение от человека, с которым давно потеряли связь, или вернуться мыслями к моментам, которые когда-то имели для вас большое значение. Понедельник будет способствовать искренним разговорам, семейному теплу и восстановлению душевного равновесия через простые вещи. В то же время карта советует не идеализировать прошлое, а сосредоточить внимание на настоящем. А вот вечер принесет особую атмосферу спокойствия и тихого переосмысления.

