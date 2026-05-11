Доллар вырос на фоне кризиса на Ближнем Востоке и скачка цен на нефть, – Reuters

Переговоры между США и Ираном о прекращении войны зашли в тупик.

Доллар начал неделю с роста на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и фактической блокировки Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов поставки нефти в мире.

Как пишет Reuters, американская валюта укрепилась после того, как стало ясно, что переговоры между США и Ираном о прекращении войны зашли в тупик. Американский президент Дональд Трамп назвал требования Тегерана "абсолютно неприемлемыми".

По данным иранских СМИ, Тегеран требовал прекращения боевых действий, отмены санкций, выплаты репараций и признания контроля Ирана над Ормузским проливом.

На фоне геополитической напряженности инвесторы начали активнее вкладываться в доллар как в "защитный" актив. В результате американская валюта подорожала на 0,3% по отношению к японской иене – до 157,10 иены за доллар. Евро при этом снизился на 0,28% – до 1,1754 доллара.

Дополнительным фактором поддержки доллара стал резкий рост цен на нефть. Из-за блокирования Ормузского пролива, через который обычно проходит около 20% мировых поставок нефти и газа, рынок опасается перебоев с поставками энергоносителей. Фьючерсы на нефть Brent подскочили на 4,5% – до 105,87 доллара за баррель, а американская WTI – на 5%, до 100,24 доллара.

Аналитики JPMorgan предупреждают, что чем дольше Ормузский пролив будет оставаться закрытым, тем выше будет риск нового скачка цен на энергоносители и усиления давления на мировую экономику.

Ситуация на Ближнем Востоке – последние новости

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о полном завершении боевых действий против Ирана. Несмотря на серьезные потери противника, у Пентагона еще есть список объектов для ударов.

Ранее Трамп выразил оптимизм по поводу возможности заключения соглашения с Ираном о завершении войны. Это соглашение может включать условие экспорта Ираном своего высокообогащенного урана в США.

