Дата 11 мая по народным верованиям считается удачной для учебы.

11 мая будет особенно важным для православных верующих: узнайте, какой сегодня церковный праздник и какая тематика молитв сегодняшнего дня. Поводы для празднования в эту дату также есть. А народные приметы советуют воздержаться от действий, которые могут навлечь беду в вашу жизнь.

Какой сегодня праздник церковный

Братьев Кирилла и Мефодия, что создали кириллическую азбуку, включили в список христианских святых и чествуют в эту дату по новому календарю. Святые считаются покровителями грамоты, помогают ученым, студентам и работникам интеллектуальных профессий. Им можно помолиться о помощи в учебе, творчестве, изучении иностранных языков. В староцерковном стиле праздник 11 мая проводится в память о мучениках Даде, Максиме и Квинтилиане.

Какой сегодня праздник в Украине

В Украине 24 мая отмечается День славянской письменности и культуры, поскольку ранее по старому стилю Кирилла и Мефодия чествовали в этот день. В 2023 году ПЦУ перешла на новый стиль, и теперь святых вспоминают 11 числа. Однако дата Дня письменности официально пока что не была перенесена, поэтому никакой праздник сегодня в Украине не отмечается.

Какой сегодня праздник в мире

Всемирный день осознанного употребления соли проводится с целью распространения знаний об этой незаменимой приправе. Создатели такого дня рассказывают людям, какие полезные и вредные свойства имеет соль, и как можно уменьшить ее количество в рационе без ущерба для здоровья.

Есть и другие международные праздники сегодня - День ожидания Мэри Поппинс, День коуча, День поезда, День знаний о меланоме.

Какой сегодня праздник в народных верованиях

Приметы позволяли древним людям предсказать погоду и урожайность растений в этом году. Вот что говорили о сегодняшнем дне:

какие деревья опыляют пчелы, те лучше всего уродят летом;

если перед рассветом ярко мерцают звезды, то ждите дождя;

теплая ночь предвещает хороший урожай овощей;

туман сулит грозовое лето.

Наши предки занимались мелкими бытовыми делами в этот день, старясь избегать при этом тяжелой работы. Очень удачным сегодня праздник считается для учебы, освоения новых навыков и чтения сложной литературы. Успех ждет тех, кто хочет избавиться от вредных привычек и обрести полезные.

Что нельзя делать сегодня

Народные верования гласят, что 11 мая легко привлечь беды и неудачи в свою жизнь. Чтобы этого не случилось, не стоит на праздник сегодня планировать важные дела и покупать дорогостоящие вещи. Ещё не рекомендуется работать в огороде и что-либо сажать - растения не приживутся. В доме нельзя передвигать мебель.

