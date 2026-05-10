Дети из Ровенской области сняли, как МиГ-29 сбивает 'Шахед': пилот рассказал подробности воздушного боя

После приземления на оперативный аэродром пилот истребителя увидел в сети видео своей боевой работы.

Видео, на котором самолет МиГ-29 ракетой уничтожает вражеский ударный дрон в Ровенской области, быстро стало популярным в сети, сообщает Воздушное командование "Запад" в Facebook.

На кадрах видно, как летчик мастерски атакует "Шахед" ракетой класса "воздух-воздух". В командовании отметили, что после уничтожения дрона дети на земле радостно комментируют это и хвалят пилота.

В сообщении говорится, что эффектный сбитый российского "Шахеда" выполнил летчик-истребитель 204 Севастопольской бригады тактической авиации с позывным Марсель.

"Вражеский дрон, вероятно, управлялся дистанционно. "Шахед" маневрировал, менял высоту и направление полета. Это затрудняло мою работу. Полет и заход на цель приходилось выполнять на предельно малых высотах. Я выполнил разворот на цель. Увидел ее визуально. Выполнил пуск. Видел, как обломки упали в лес", – рассказал пилот об этом воздушном бою.

Добавляется, что после приземления на оперативный аэродром летчик-истребитель увидел видео своей боевой работы в сети.

"Конечно, реакция людей и, особенно детей, очень приятна и вдохновляет меня", – отметил Марсель.

Воздушное командование "Запад" сообщило, что летчик окончил Харьковский национальный университет Воздушных Сил в 2022 году. С 2023 года пилотирует МиГ-29. Выполняет боевые задачи на различных направлениях.

На его боевом счету более десяти уничтоженных воздушных целей. Это крылатые ракеты и дроны врага. Также Марсель поразил десятки целей противника на земле.

РФ нарушила объявленное ею "перемирие"

Ранее УНИАН сообщал, что Институт изучения войны отмечает, что, несмотря на то, что Россия объявила по случаю 9 мая трехдневное перемирие, боевые действия на фронте не прекратились. Аналитики утверждают, что войска Украины и России продолжают наступательные операции по всей линии соприкосновения, хотя интенсивность боев несколько снизилась. Кроме того, российские оккупационные войска продолжали обстрелы Харьковской и Херсонской областей. В то же время в Институте изучения войны подчеркнули, что перемирие не имело четких условий и механизмов контроля.

Также мы писали, что спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил, что российские оккупанты пытаются давить на украинские позиции. Более того, противник пытается воспользоваться так называемым перемирием, хотя о прекращении огня речи не идет. В частности, армия РФ проводит перегруппировку своих подразделений, пытается наладить логистическое обеспечение и пополнение.

