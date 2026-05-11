Почему самолеты Gripen так важны для Украины: эксперт назвал их преимущества над F-16

Кроме того, Долинце рассказал о замене устаревших вертолетов Ми-8 на современные.

На сегодняшний день истребители Gripen по своим тактико-техническим характеристикам выглядят очень привлекательно для украинских Воздушных сил. Об этом в эфире телемарафона сказал эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце.

По его словам, прежде всего и наиболее весомо то, что стоимость летного часа составляет около 5 тысяч долларов, что в 5 раз ниже, чем при аналогичных нагрузках в F-16.

"Вторая важная составляющая, являющаяся существенным преимуществом, – наличие современного радара AESA, который позволяет раскрыть потенциал ракет типа Meteor, имеющих преимущество над ракетами AMRAAM", – подчеркнул Долинце.

Он подчеркнул, что этот истребитель спроектирован так, что может эксплуатироваться в экстремальных условиях, в частности, даже на трассах, что критически важно в условиях рисков ударов противника по авиабазам:

"Поэтому Gripen на сегодняшний день выглядят как логичная альтернатива – не для замены, а именно для дополнения F-16, учитывая соответствующие характеристики".

О замене устаревших вертолетов Ми-8 на современные

Долинце также прокомментировал замену Украиной вертолетов Ми-8 на современные. По его словам, наша страна уже имеет опыт эксплуатации вертолетов типа H225 Airbus, которые ранее закупались для ГСЧС и Нацполиции. Он добавил, что Ми-8 осталось не так много, и поддерживать их обслуживание становится все сложнее. При этом он подчеркнул, что современные вертолеты будут более совместимы с системами НАТО для управления боем, а также их можно будет обслуживать и ремонтировать на тех же базах, где находится западная авиатехника.

"Это даст возможность быстро и без дополнительных сложностей интегрироваться в существующую систему ПВО, систему управления воздушным боем и воздушным движением, что даст существенное преимущество для противодействия вражеским угрозам", – сказал Долинце.

Самолеты Gripen для Украины

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что наше государство рассчитывает, что украинские пилоты уже в этом году начнут обучение и тренировки на самолетах Gripen.

Также сообщалось ранее, что военно-воздушные силы Чили с 28 июня по 12 июля этого года будут проводить многонациональные учения Salitre 2026, в которых, кроме истребителей F-16 Block 50 и американских истребителей пятого поколения F-35,также примут участие бразильские истребители F-39 Gripen E, для поддержки которых будут задействованы многоцелевые самолеты KC-390 от Embraer.

Отмечается, что это будет первый случай, когда шведский Gripen на учениях будет противостоять истребителю пятого поколения F-35.

