Помидоры и огурцы дешевеют, а капуста дорожает: как изменились цены на овощи за неделю

В Украине за прошедшую неделю продолжили снижаться цены на огурцы и помидоры. Огурцы подешевели на 10 гривень – с 45-80 до 35-70 грн/кг за оптовую партию, тогда как томаты сократили ценовой диапазон в сторону снижения – со 105-140 до 105-125 грн/кг.

Аналитики проекта EastFruit сообщают, что белокочанная капуста, напротив, дорожает. Стоимость овоща прошлогоднего урожая выросла с 14-16 до 14-18 грн/кг, а молодой – с 40-48 до 60-65 грн/кг. Среди других видов капусты также подорожала пекинская – с 50-55 до 62-65 грн/кг, а вот цены на цветную капусту, наоборот, упали – со 180-200 до 118-125 грн/кг.

Цены на картофель старого урожая не изменились. Его по-прежнему продают в диапазоне 7-15 грн/кг. А вот разброс цен на молодой картофель сузился, причем больше в сторону подорожания – с 45-140 до 75-130 грн/кг.

В фруктово-ягодном сегменте цены всю неделю оставались стабильными. Появились более дешевые бананы, которые сейчас продают по 65-75 грн/кг вместо 70-75 грн/кг. Диапазон цен на клубнику сузился в меньшую сторону – с 200-300 до 215-260 грн/кг.

Огурцы и помидоры сейчас дешевеют в Украине благодаря увеличению урожая на тепличных комбинатах. В то же время цены на томаты все равно остаются значительно выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас отметила, что жирные молочные продукты скоро будут продаваться в магазинах дешевле. Однако снижение стоимости на эти продукты будет временным – уже осенью они значительно подорожают из-за перехода молочного рынка от перепроизводства к недопроизводству.

