30-летняя Гросу откровенно рассказала о трудностях во время родов: 'Это просто ад'

Артистка также поделилась историями о своём малыше.

30-летняя украинская певица Алина Гросу, которая почти месяц назад родила первенца, откровенно рассказала о родах и первых неделях с малышом.

По словам новоиспеченной звездной мамы, день рождения сына она вспоминает до сих пор.

"Во время родов, извините, думала, что умру, потому что почти 5 килограммов – это не за Новый год наесться. Это как будто ты рожаешь рояль или тебя трактором несколько раз переехали. Это просто ад, но я этот маленький ад теперь очень сильно люблю", – подчеркнула Гросу в своем Instagram.

Алина добавила, что ее ребенок уже проявляет характер. В частности, часто капризничает, если не получает того, чего хочет.

"Я обещаю любить всех его будущих девушек, потому что я уже ей сочувствую. Потому что он не кричит, он репет, если ему не дали того, чего он хочет. На данном этапе – это еда. Если я вдруг опоздала на 5 минут, то мне хана. Спасибо Богу, что у меня хороший муж, потому что он меня немного спасает и иногда берет его на руки, и нам спокойно. А еще я мама-ипохондрик, и первые сутки меня беспокоило, почему мой ребенок так мало плачет. Мне педиатр сказал, что он просто из аристократической семьи. Как педиатр ошибался! Нет, он тогда еще не понял, что он может капризничать", - отметила певица.

К слову, как Гросу назвала сына – пока остается загадкой, как и то, кто же является отцом ребенка. Личность мужчины певица до сих пор держит в секрете, однако поговаривают, что это российский актер Роман Полянский, с которым она ранее встречалась.

