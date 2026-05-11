Германия колеблется из-за безумной цены на 'супер-фрегаты' F126 от Rheinmetall, – аналитики

Конечная сумма может превышать первоначальный контракт более чем на 60 %.

В Берлине оказались перед непростым выбором относительно будущего программы "супер-фрегатов" F126, пишет Defence Express.

Проект, который уже столкнулся с серьезными задержками, страна пытается спасти с помощью оборонного концерна Rheinmetall, который может стать генеральным подрядчиком программы вместо подразделения Naval Vessels Lürssen.

Впрочем, несмотря на длительные переговоры, Rheinmetall до сих пор официально не получил статус главного исполнителя проекта. Как пишет Financial Times, после шести месяцев консультаций впервые стали известны условия, на которых концерн готов взяться за строительство кораблей.

"И эти условия, мягко говоря, довольно амбициозны – на строительство шести фрегатов F126 в Rheinmetall запросили аж 12 млрд евро, включили в предложение пункт об индексации и инфляции и обещают поставить первый фрегат в 2031–2032 годах, но в том случае, если в BAAINBw (федеральное управление Бундесвера по оборудованию, информационным технологиям и техническому обслуживанию) согласятся на уступки в отношении сертификации и утверждения проекта", – отмечают аналитики.

Пока неизвестно, идет ли речь о первоначальной переговорной позиции Rheinmetall или эти условия стали результатом полугодовых дискуссий и компромиссов. В то же время все свидетельствует о том, что стороны пока не готовы уступать друг другу.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, заявляет, что рассчитывает на реализацию программы F126. В Минобороны страны также подтверждают, что консультации продолжаются.

Как отмечает Reuters, оборонное ведомство ведет переговоры сразу с двумя крупными компаниями, хотя название второй стороны официально не раскрывают.

Таким образом, в настоящее время Берлин рассматривает сразу несколько сценариев: продолжение сотрудничества с Rheinmetall, передачу проекта другому подрядчику или даже полный отказ от программы. Поэтому получается, добавляют в издании, что пока не исключены любые варианты – продолжение сотрудничества с Rheinmetall, соглашение с другой компанией или вообще – отказ от дальнейших работ.

Первоначальный контракт на четыре корабля F126 с опционом еще на два фрегата был подписан в 2020 году на сумму 5,48 млрд евро без вооружения. В 2024 году Германия дополнительно заказала еще два корабля за 2,8 млрд евро, а также выделила еще 300 млн евро на сопутствующее оборудование и услуги.

Таким образом, стартовая стоимость программы оценивалась примерно в 8,58 млрд евро. Если же нынешнее предложение Rheinmetall будет одобрено, итоговая цена проекта вырастет более чем на 63%.

Изначально строительство F126 поручили нидерландской компании Damen Schelde Naval Shipbuilding, а ввод первого фрегата в эксплуатацию планировали уже на 2027 год. Однако реализация программы фактически сорвалась, в частности из-за проблем с обеспечением.

В то же время Германия уже готовит резервный вариант на случай провала F126. Берлин объявил о закупке восьми более простых фрегатов MEKO A-200, первый из которых должен быть передан флоту до конца 2029 года, констатируют эксперты.

