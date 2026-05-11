Версии человека в других вселенных незаметно влияют на его судьбу, - физик из Оксфорда

Из каждого даже мелкого взаимодействия отходит множество ответвлений, образующих собственные параллельные вселенные, и в любой момент времени незаметно возникают бесконечные "вы".

Определенный человек может считать себя главным героем собственной истории, но, по мнению физика из Оксфорда Влатко Ведрала, он скорее марионетка, нити которой в любой момент дергаются в параллельных вселенных.

Как утверждает Ведрал в статье для журнала Popular Mechanics, научно-популярная версия "эффекта наблюдателя", когда акт наблюдения или измерения влияет на систему, переворачивает причинно-следственную связь с ног на голову, пишет Futurism.

Видео дня

Типичная история выглядит птак: квантовые объекты находятся в нескольких состояниях одновременно, пока какой-нибудь наблюдатель не взглянет на них. В этот момент множественные состояния коллапсируют, и остается только одно - предположение, которое может привести к различным эзотерическим интерпретациям, например, что мы создаем реальность, просто наблюдая за ней.

Вердал утверждает, что физика не подтверждает эту идею. Эффект коллапса – это не особая способность человеческого сознания, а скорее физический факт, гласящий, что любое взаимодействие заставляет квантовую систему зафиксироваться в определенном состоянии.

Например, когда фотон попадает в солнцезащитные очки, он не ждет, пока человеческий мозг это заметит. Фотон либо проходит сквозь линзу, либо отражается от нее, в зависимости от конкретных переменных. Другими словами, траектория фотона не определяется человеком.

Вместо этого, Вердал утверждает, что человек формируется траекторией фотона: "вы", получивший этот конкретный фотон, отличается от "вы", который его не получил.

В основе аргумента Вердала лежит идея о том, что оба "вы" будут существовать одновременно, хотя "вы", сознательно воспринимающий свет, неизбежно будет направлен по другому квантовому пути, чем тот, кто его не получил.

"Без преувеличения можно сказать, что все квантовые эксперименты - это, по сути, более или менее сложные версии эксперимента Шредингера", утерждает физик.

Из каждого даже мелкого взаимодействия отходит множество ответвлений, образующих собственные параллельные вселенные, и в любой момент времени незаметно возникают бесконечные "вы", незаметно оставляя наблюдаемое "я" в проигрыше.

Как пишет Ведрал, "элементы реальности, закодированные в квантовых объектах, являются фундаментальными, и вы - в этой реальности и других - формируетесь каждый раз, когда наблюдаете за ними".

Подытоживая все это, издание отметило, что где-то там, более крутой и удачливый вы живете своей лучшей жизнью, в то время как другая версия вас может жить не совсем так.

Другие новости науки

Ранее знаменитый британский физик Стивен Хокинг предупреждал, что у человечества мало шансов выжить в долгосрочной перспективе, если оно не освоит другие планеты.

Он считал, что жизнь человечества на одной планете делает человеческую цивилизацию очень уязвимой к катастрофам

Вас также могут заинтересовать новости: