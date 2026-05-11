Отчим отчитал российского оккупанта, попавшего в плен к ВСУ

Виталий получил 1,2 млн рублей, часть из которых отправил матери.

20-летний россиянин Виталий из города Серов Свердловской области попал в плен ВСУ через три месяца после подписания контракта. Журналист Дмитрий Карпенко опубликовал видео на своем YouTube-канале, на котором пленный пообщался с отчимом.

Во время разговора Карпенко узнал от россиянина, что тот пошел на войну против Украины, поскольку хотел избежать тюремного срока за кражу.

По словам оккупанта, он учился в коррекционной школе, где программа была упрощенной – без геометрии, информатики и углубленного изучения анатомии. Из-за психологических особенностей парня в свое время признали негодным к срочной службе и отправили в запас.

Видео дня

Однако когда дело дошло до отправки на войну в Украину, он внезапно был признан медицинской комиссией годным к службе в армии. Ему присвоили категорию "А", что позволяет ему даже попасть в спецназ или десант.

Однако Виталия отправили в штурмовое подразделение. Через три месяца после подписания контракта с Минобороны РФ он оказался в украинском плену.

Примечательно, что Виталий получил 1,2 млн рублей, часть из которых отправил матери. Однако мать не особо расстроилась, когда узнала, что ее сын пропал без вести.

Отчим Виталия также в разговоре поинтересовался, почему он сдался, если у него было оружие, на что парень ответил, что потерял автомат. Отчим рассказал, что его признали пропавшим без вести еще с октября прошлого года.

На вопрос, была ли опечалена этой новостью мать, отчим ответил, что не очень. Когда журналист заметил, что лучше было бы, если бы парень погиб, отчим ответил утвердительно.

"Нужно было убить. Почему его не убили?", – поинтересовался отчим.

Обмен пленными: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия будут соблюдать трехдневное перемирие – 9, 10 и 11 мая. Также он анонсировал обмен пленными в формате 1000 на 1000. Примечательно, что в таких масштабах обмен пленными еще не проводился за время полномасштабной войны. Трамп заявил, что "эту просьбу высказал непосредственно он". Впрочем, обмен пленными ни 9, ни 10 мая не состоялся.

Также мы писали, что впоследствии российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина не готова к обмену пленными в формате 1000 на 1000. В то же время информированный представитель Офиса президента заявил, что это заявление не соответствует действительности. В Офисе президента добавили, что активные переговоры по деталям обмена уже ведутся и будут продолжаться. Отмечается, что если Кремль сорвет договоренность, это будет нарушением обещания, которое РФ давала Белому дому.

Вас также могут заинтересовать новости: