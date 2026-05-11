Археологи обнаружили гробницу неизвестной цивилизации, доверху забитую золотом (фото)

Они наткнулись на запечатанное захоронение, в котором скрывались не только драгоценности, но и тайна народа без имени.

В Панаме археологи открыли уникальную золотую гробницу, принадлежавшую таинственному обществу, исчезнувшему более тысячи лет назад. Об этом сообщает Министерство культуры Панамы на официальной странице в Facebook.

Как отмечается, в гробнице нашли человеческие останки, окруженные невероятным количеством золотых артефактов. Исследователи подчеркивают, что об этой нации не осталось никаких письменных свидетельств, поэтому его историю приходится собирать буквально по кусочкам.

Объект был наполнен золотыми орнаментами, расположенными с удивительной точностью. Как считают эксперты, предметы не были разбросаны случайно – их разместили намеренно и почти церемониально.

"Золотые пластины и пендаты (подвески или кулоны – ред. УНИАН) окружали человеческие останки", – говорится в сообщении.

Исследователи отмечают, что каждая деталь, от расположения украшений у головы и груди до символики на металле, указывает на высокий статус погребенного человека и сложное ритуальное поведение.

По их мнению, люди, создавшие эту гробницу, принадлежали к культуре Гран-Кокле. Они населяли территорию современной Панамы, однако не оставили после себя ни одного имени или зафиксированного слова. А золотые предметы не были валютой – "вероятно, их носили как украшение" и давали только тем, кто занимал высокие культурные должности.

Сейчас специалисты пытаются разгадать символику найденных предметов, некоторые из которых напоминают животных, а другие являются абстрактными.

Другие находки

Ранее УНИАН писал, что в Норвегии под поваленным деревом мужчина случайно нашел фрагмент редких золотых ножен меча возрастом около 1500 лет. Археологи считают, что этот предмет принадлежал элитному воину и мог быть частью ритуального подношения богам. Вероятно, артефакт специально закопали во время периода голода или социальных потрясений. Находка украшена сложными орнаментами со змеевидными мотивами, характерными для скандинавского искусства VI века.

