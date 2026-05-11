Одна из стран ЕС активно вооружается и в 2026 году рекордно увеличила расходы на оборону

Увеличение оборонного бюджета почти на 3,8 млрд евро означает рост на 23,2% по сравнению с 2025 годом.

С января 2025 года по апрель 2026 года в Португалии было создано почти 100 компаний, непосредственно связанных с оборонной промышленностью, сообщают Wiadomosci.

В статье отмечается, что по оценкам Министерства обороны Португалии, в настоящее время насчитывается 450 компаний, которые непосредственно работают в оборонном секторе. Подчеркивается, что это самое большое количество с момента вступления страны в ЕС в 1986 году.

Издание ссылается на данные португальских СМИ, которые свидетельствуют о том, что в 2025 году расходы страны на оборону составили почти 6 млрд евро, что соответствует 2% ВВП.

Видео дня

В частности, в октябре прошлого года правительство Португалии во главе с премьер-министром Луисом Монтенегро объявило о рекордном увеличении расходов на армию в 2026 году. Увеличение оборонного бюджета почти на 3,8 млрд евро означает рост на 23,2% по сравнению с 2025 годом.

"Португальские компании в настоящее время участвуют в 17 оборонных проектах, разрабатываемых ЕС", – говорится в публикации.

Министр обороны Португалии Нуно Мело связывает рост количества компаний и расходов с войной в Украине и растущей угрозой для ЕС со стороны России.

Также в статье отмечается, в каких проектах европейского масштаба наиболее активны португальские оборонные предприятия.

"Они касаются, в частности, дронов, боевых систем и воздушного пространства", – сообщает издание со ссылкой на Expresso.

Угроза со стороны РФ для ЕС: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что европейские чиновники рассказали Politico, что в Европе существуют опасения относительно того, что российский диктатор Владимир Путин будет рассматривать следующие год-два как "окно возможностей", пока Дональд Трамп находится в Белом доме, в то время как ЕС еще не укрепил свой военный потенциал. Финский депутат Европейского парламента Мика Аалтола подчеркнул, что "США уходят из Европы, трансатлантические отношения находятся в плачевном состоянии, и ЕС еще не полностью готов взять на себя ответственность". В то же время чиновники и политики считают маловероятным наземное наступление России на страну НАТО, поскольку страна-агрессор истощена в борьбе с Украиной. Аалтола не исключает, что Путин осуществит вторжение, призванное создать двусмысленность, надеясь посеять раздор в НАТО по вопросу, соответствует ли это действие порогу для активации статьи 5 о взаимной обороне.

Также мы писали, что Украина рассматривает возможность направить своих экспертов в страны Балтии для усиления воздушной безопасности этого региона. Эстонское издание объясняет, что это может произойти на фоне серии инцидентов с беспилотниками у границ НАТО. Министр обороны Эстонии Ганно Певкур заявил, что "самый простой способ для украинцев – держать свои дроны подальше от нашей территории, чтобы лучше контролировать их деятельность". Украина имеет право защищаться и наносить удары по российским целям, но, по словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкни, правительство, безусловно, обеспокоено возможными более серьезными инцидентами.

Вас также могут заинтересовать новости: