В Калифорнии фермеры уничтожают 420 000 персиковых деревьев: в чём причина

Власти выделили 9 миллионов долларов на вырубку растений.

Масштабный кризис в американском садоводстве заставилправительство выделить экстренные миллионы на ликвидацию урожая, который внезапно стал никому не нужен, сообщает издание Independent.

Причиной такой радикальной меры стало закрытие консервных заводов компании Del Monte Foods в Модесто и Хьюсоне. Предприятие со 139-летней историей объявило о банкротстве, оставив сотни людей без работы, а фермеров – без контрактов, которые длились десятилетиями.

По имеющимся данным, аграрии могут потерять до 550 миллионов долларов дохода. Под пилу попадут около 420 000 персиковых деревьев

Видео дня

Чтобы спасти ситуацию, власти выделили 9 миллионов долларов помощи на выкорчевывание деревьев. По мнению чиновников, вывод с рынка 50 000 тонн персиков поможет избежать переизбытка продукции и убережет производителей от дополнительных убытков в размере 30 миллионов долларов.

Несмотря на то, что часть активов Del Monte выкупила компания Pacific Coast Producers, она сможет принять лишь половину урожая. Как говорится в сообщении, у остальных фруктов просто нет покупателя, поэтому фермерам придется перейти на другие культуры.

Китай расплачивается за свой "хороший" экологический проект

Ранее УНИАН писал о масштабном проекте Пекина под названием "Великая зеленая стена", в рамках которого с 1980-х годов высадили около 78 миллиардов деревьев. Изначально инициатива была направлена на борьбу с опустыниванием и пыльными бурями и считалась экологическим успехом.

Однако новые научные исследования показали, что массовое озеленение имеет и негативные последствия. Из-за резкого увеличения лесов изменился водный баланс: усилились испарение и транспирация, и в отдельных регионах начал возникать дефицит воды. Вода фактически перераспределяется внутри страны – часть территорий получает больше осадков, а густонаселенные районы, наоборот, страдают от нехватки ресурсов.

Вас также могут заинтересовать новости: