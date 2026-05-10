В Калифорнии фермеры уничтожают 420 000 персиковых деревьев: в чём причина

Масштабный кризис в американском садоводстве заставилправительство выделить экстренные миллионы на ликвидацию урожая, который внезапно стал никому не нужен, сообщает издание Independent.
Причиной такой радикальной меры стало закрытие консервных заводов компании Del Monte Foods в Модесто и Хьюсоне. Предприятие со 139-летней историей объявило о банкротстве, оставив сотни людей без работы, а фермеров – без контрактов, которые длились десятилетиями.
По имеющимся данным, аграрии могут потерять до 550 миллионов долларов дохода. Под пилу попадут около 420 000 персиковых деревьев
Чтобы спасти ситуацию, власти выделили 9 миллионов долларов помощи на выкорчевывание деревьев. По мнению чиновников, вывод с рынка 50 000 тонн персиков поможет избежать переизбытка продукции и убережет производителей от дополнительных убытков в размере 30 миллионов долларов.
Несмотря на то, что часть активов Del Monte выкупила компания Pacific Coast Producers, она сможет принять лишь половину урожая. Как говорится в сообщении, у остальных фруктов просто нет покупателя, поэтому фермерам придется перейти на другие культуры.
Китай расплачивается за свой "хороший" экологический проект
Ранее УНИАН писал о масштабном проекте Пекина под названием "Великая зеленая стена", в рамках которого с 1980-х годов высадили около 78 миллиардов деревьев. Изначально инициатива была направлена на борьбу с опустыниванием и пыльными бурями и считалась экологическим успехом.
Однако новые научные исследования показали, что массовое озеленение имеет и негативные последствия. Из-за резкого увеличения лесов изменился водный баланс: усилились испарение и транспирация, и в отдельных регионах начал возникать дефицит воды. Вода фактически перераспределяется внутри страны – часть территорий получает больше осадков, а густонаселенные районы, наоборот, страдают от нехватки ресурсов.