Блокада Ормуза трещит по швам: сразу три танкера прорвались через пролив

Экспорт нефти из Ближнего Востока растет.

Три нефтяных танкера на прошлой неделе прошли через Ормузский пролив, отключив систему автоматической идентификации, чтобы избежать атак со стороны Ирана. Это свидетельствует о росте объемов экспорта нефти с Ближнего Востока, сообщает Reuters со ссылкой на данные провайдера LSEG и французской компании Kpler.

10 мая проливом прошли два супертанкера – "Agios Fanourios I" и "Kiara M", которые перевозили по 2 миллиона баррелей иракской нефти каждый. Танкер "Agios Fanourios I" ранее как минимум дважды не смог пройти через пролив. Отмечается, что в настоящее время он направляется во Вьетнам, чтобы 26 мая разгрузиться на нефтеперерабатывающем и нефтехимическом комплексе "Нги Сон".

Кроме того, по данным Kpler, из Персидского залива также вышел танкер Kiara M с выключенным транспондером.

Видео дня

"Где танкер под флагом Сан-Марино разгрузит 2 миллиона баррелей иракской нефти, пока неизвестно", – отмечает издание.

6 мая супертанкер Basrah Energy с 2 миллионами баррелей нефти из ОАЭ вышел из Ормузского пролива. Согласно данным Kpler, судно под флагом Панамы разгрузило свой груз на нефтяных терминалах Фуджейры 8 мая.

Блокада Ормузского пролива – последние новости

С начала войны на Ближнем Востоке Иран заблокировал Ормузский пролив. Трафик по этой ключевой артерии существенно ограничен. После кратковременного возобновления судоходства по проливу официальный Тегеран повторно его заблокировал.

Со своей стороны США объявили о введении блокады всех морских судов, которые будут заходить в порты Ирана. Впрочем, отдельные корабли прорываются через Ормузский пролив, несмотря на его двойную блокировку.

Вас также могут заинтересовать новости: