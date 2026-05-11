Одну из самых ожидаемых игр 2026 года слили в интернет за неделю до релиза

Предположительно, причиной стала ошибка самих разработчиков при публикации предзагрузочных файлов.

Гоночный симулятор Forza Horizon 6, который занимает третье место в списке самых ожидаемых в Steam, оказался на торрентах за восемь дней до официального релиза. Об этом стало известно из сообщений пользователей в социальных сетях.

Как сообщается, утечка произошла из-за того, что разработчики из Playground Games случайно залили в Steam версию игры без защиты. Игроки уже смогли запустить слитый билд и подозревают, что он либо финальный, либо почти финальный – без "патча первого дня".

При этом по сети гуляет полная версия Forza Horizon 6 в издании Premium Edition, содержащая в себе все дополнения. Вес файлов составляет 155 ГБ. А вот покупатели лицензионных копий игры смогут получить доступ к проекту не раньше 19 числа. Для владельцев премиальных изданий доступ откроют на четыре дня раньше.

Видео дня

События новой Forza Horizon разворачиваются в Японии. По сюжету, игрок начинает путь обычным туристом, проходит квалификацию, поднимается в рейтингах и получает доступ к Острову легенд. Авторы обещают, что новая часть предложит самую масштабную карту в истории франшизы.

Особый акцент в предстоящей гонке уделяют японской автомобильной культуре. Игроков ждут как культовые классические модели, так и современные спорткары, улучшенная физика и анимация, специальные версии Forza Edition и редкие подержанные авто.

Ранее стало известно, что хакеры впервые взломали все существующие игры с Denuvo – в числе последних "павших" проектов оказались Dragon’s Dogma 2 и Assassin’s Creed Valhalla. Ключевую роль сыграл обход через гипервизор, который считается критически опасным для безопасности системы.

Напомним, в Epic Games Store можно бесплатно получить сразу две игры с высоким рейтингом. Это уникальная RPG-головоломку и уютный симулятор владельца магазина.

Вас также могут заинтересовать новости: