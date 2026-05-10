Министр обороны Латвии подал в отставку из-за украинских дронов

Армия Латвии не смогла перехватить даже несколько "заблудившихся" дронов, что вызвало возмущение общественности и политиков.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку после серии инцидентов с залетом, вероятно, украинских дронов на территорию страны в течение последних недель. Соответствующее заявление он сделал в соцсети X.

Спрудс, в частности, пожаловался, что кампания политической критики в его адрес и в адрес его политической силы "превратилась в кампанию против армии Латвии".

"В последние дни и недели мы пережили инциденты с дронами в Латвии и других странах. Чужие дроны не должны угрожать безопасности наших людей. К сожалению, видно, что эта ситуация больше не используется только для критики министра или его партии. Ее используют, чтобы поставить под сомнение оборонные возможности Латвии", – добавил политик.

Видео дня

Однако премьер-министр страны Эвика Силина сообщила в X, что отставка министра обороны связана с тем, что он не смог обеспечить готовность ПВО к угрозам со стороны дронов и из-за этого утратил доверие как общества, так и главы латвийского правительства.

"На этой неделе произошел инцидент с дронами, который четко показал, что политическое руководство оборонной отрасли не смогло выполнить обещание обеспечить безопасное небо над нашей страной. … Считаю, что отрасли нужен новый, профессиональный подход", – написала она.

Инциденты с дронами в Латвии

Как писал УНИАН, во время последней серии украинских ударов по нефтегазовой инфраструктуре России в районе Санкт-Петербурга произошло несколько инцидентов с залетом дронов на территорию стран Балтии, включая Латвию.

Хотя изначально звучали тезисы о том, что это российские дроны, поскольку они летели либо с территории РФ, либо из Беларуси, в конечном итоге все же было подтверждено, что они украинские.

По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, украинские дроны залетали на территорию стран НАТО не из-за ошибки в навигации, а из-за целенаправленных действий РФ. Именно ее системы РЭБ и спуфинга сбивали беспилотники с курса и направляли в сторону стран Балтии.

Вас также могут заинтересовать новости: