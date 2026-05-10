От 'шайки наркоманов' до 'господина Зеленского': Путин резко сменил риторику

Даже среди россиян царит недоумение по поводу слов Путина.

Российский диктатор Владимир Путин заметно поменял риторику в отношении президента Украины Владимира Зеленского. На странную перемену обратили внимание многочисленные эксперты и обозреватели.

Так, общаясь с журналистами после парада на Красной площади 9 мая, Путин неожиданно использовал уважительное и корректное обращение к президенту Украины.

"Я услышал еще раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский, готов провести личную встречу. Да, это я слышал. Но мы слышим это не в первый раз... Мы никогда не отказывались, и я не отказывался", - заявил Путин.

Это сильно контрастирует с прежней риторикой российского диктатора, который с начала полномасштабной войны старался избегать называть Зеленского по фамилии, используя различные эпитеты, в том числе оскорбительные.

Например, в самом начале войны, 25 февраля 2022 года, когда стало понятно, что Украина встречает российские танки "коктейлями Молотова" и "Байрактарами", вместо ожидаемых цветов, Путин записал эмоциональное и даже немного истеричное обращение к украинским военным.

"Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ", - заявил тогда Путин.

Реакция экспертов и обозревателей

Смена риторики не осталась незамеченной как в Украине, так и в России.

"Внезапно Путин заговорил о том, что готов встретиться с господином Зеленским, для подписания окончательного мирного договора. Очередная манипуляция, но совершенно под совсем другую риторику", - пишет военный обозреватель Александр Коваленко.

"Господин Зеленский. Видимо, нелегитимный главарь киевского режима все. Пыпа, итоги", - саркастически пишет Z-паблик Alex Parker Returns.

"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин: "Господин Зеленский". То-есть Зеленский теперь не наркоман, узурпатор и террорист, а Господин?" - задается вопросом российский военкор Владимир Романов.

Выступление Путина на 9 мая

Как писал УНИАН, после вчерашнего парада в Москве Путин сделал ряд громких и местами странных заявлений. Он в частности заявил, что война близка к завершению и он готов встретиться с Зеленским на нейтральной территории, но не для обсуждения условий мира, а только чтобы подписать финальный документ. Который без такой встречи, очевидно, вряд ли может появиться.

Комментируя желание Армении начать сближение с Европейским союзом, Путин достаточно прозрачно намекнул, что Россия готова уничтожить армянский суверенитет, напомнив, что российская агрессия против Украины началась как раз из-за планов Украины вступить в ЕС.

Также Путин похвастался огромными потерями СССР во Второй мировой войне, пытаясь объяснить, почему ему не понравился указ Зеленского, разрешающий провести парад в Москве.

