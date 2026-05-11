'Евровидение-2026': все участники первого полуфинала и их песни (видео)

Уже совсем скоро стартует междунароный песенный конкурс "Евровидение-2026", который в этом году принимает Вена.
Ранее организаторы определили порядок выступлений участников первого и второго полуфиналов. Зрителей ждут яркие номера.
Выступление представительницы Украины, певицы LELÉKA, можно будет увидеть во втором полуфинале 14 мая. Вместе с ней на сцену выйдет бандурист Ярослав Джусь.
По прогнозам букмекеров, в тройке лидеров "Евровидения-2026" остаются Франция (37%), Греция (13%), Дания (10%).
"Евровидение-2026": первый полуфинал 12 мая
Первый полуфинал 70-го конкурса "Евровидение" состоится 12 мая. Откроет программу 2026 года представитель Молдовы, а завершать вечер будет яркий номер от Сербии.
Между выступлениями участников свои композиции представят и автоматические финалисты конкурса - Италия и Германия.
Порядок выступлений:
Молдова: Satoshi - Viva, Moldova!
Швеция: FELICIA – My System
Хорватия: LELEK – Andromeda
Греция: Akylas – Ferto
Португалия: Bandidos do Cante – Rosa
Грузия: Bzikebi – On Replay
Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
Черногория: Tamara Živković – Nova Zora
Эстония: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True
Израиль: Noam Bettan – Michelle
Бельгия: ESSYLA – Dancing on the Ice
Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
Сан-Марино: Senhit feat. Boy George – Superstar
Польша: ALICJA – Pray
Сербия: LAVINA – Kraj mene
Как известно, "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая: (первый полуфинал - 12 мая; второй полуфинал - 14 мая; гранд-финал - 16 мая). Конкурс состоится на арене Wiener Stadthalle.
