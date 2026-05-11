'Евровидение-2026': все участники первого полуфинала и их песни (видео)

Первый полуфинал конкурса состоится 12 мая.

Уже совсем скоро стартует междунароный песенный конкурс "Евровидение-2026", который в этом году принимает Вена.

Ранее организаторы определили порядок выступлений участников первого и второго полуфиналов. Зрителей ждут яркие номера.

Выступление представительницы Украины, певицы LELÉKA, можно будет увидеть во втором полуфинале 14 мая. Вместе с ней на сцену выйдет бандурист Ярослав Джусь.

Видео дня

По прогнозам букмекеров, в тройке лидеров "Евровидения-2026" остаются Франция (37%), Греция (13%), Дания (10%).

"Евровидение-2026": первый полуфинал 12 мая

Первый полуфинал 70-го конкурса "Евровидение" состоится 12 мая. Откроет программу 2026 года представитель Молдовы, а завершать вечер будет яркий номер от Сербии.

Между выступлениями участников свои композиции представят и автоматические финалисты конкурса - Италия и Германия.

Порядок выступлений:

Молдова: Satoshi - Viva, Moldova!

Швеция: FELICIA – My System

Хорватия: LELEK – Andromeda

Греция: Akylas – Ferto

Португалия: Bandidos do Cante – Rosa

Грузия: Bzikebi – On Replay

Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

Черногория: Tamara Živković – Nova Zora

Эстония: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True

Израиль: Noam Bettan – Michelle

Бельгия: ESSYLA – Dancing on the Ice

Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

Сан-Марино: Senhit feat. Boy George – Superstar

Польша: ALICJA – Pray

Сербия: LAVINA – Kraj mene

Как известно, "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая: (первый полуфинал - 12 мая; второй полуфинал - 14 мая; гранд-финал - 16 мая). Конкурс состоится на арене Wiener Stadthalle.

Напомним, ранее УНИАН писал, когда и где смотреть финал конкурса "Евровидение 2026".

Вас также могут заинтересовать новости: