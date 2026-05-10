Стабильность фронта весной может запустить новый этап войны в Украине, - Kyiv Independent

Пятый год полномасштабной войны приносит неожиданные тренды.

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину информационное пространство вокруг войны одержимо обманчиво простым вопросом и постоянными новыми итерациями ответов на него - кто же побеждает.

Россия уже потерпела поражение, их "мясные штурмы" глупы и безнадежны, и при таких темпах им понадобится столетие, чтобы захватить Украину, подчеркивает один лагерь, пишет The Kyiv Independent. Украина, имея явное преимущество противника в живой силе и оставшись без поддержки США, не может надеяться перестоять Россию и должна подписать любое мирное соглашение прямо сейчас, так как время на стороне Москвы, заявляет другой.

Серьезные аналитики более осторожны, они говорят о положительных или отрицательных тенденциях, пытаясь осознать огромную сложность такой крупномасштабной войны. Как бы Москва ни была унижена тем или иным событием, пока продолжается ее план по достижению победы путем медленного перемалывания уступающих по численности украинских вооруженных сил, причин для празднования нет.

Видео дня

Преимущество получит та сторона, в чью пользу идет долгая борьба на истощение.

Болевые точки

Какими бы позитивными ни были признаки на линии фронта, нельзя утверждать, что ход войны меняется, не признав, по крайней мере, сохраняющиеся и вопиющие слабые места украинской обороны.

Во-первых, география: врожденная и сложная задача по защите линии фронта протяженностью более тысячи километров против численно превосходящего противника, причем на данном этапе войны практически без боеспособных стратегических резервов.

Насколько бы эффективную оборону ни вела Украина в плотных крепостях Донбасса, Россия сохраняет возможность искать слабые места в линии фронта, чтобы надавить и использовать преимущество, заявляют журналисты.

Эта слабость была наглядно продемонстрирована в течение 2025 года, когда деприоритизация Украиной некоторых участков южного фронта привела к тому, что Россия быстро добилась успехов в районах, которые едва удерживались одними из самых слабых боевых бригад страны.

Теперь, когда южный фронт стабилизировался, во многом благодаря быстро переброшенным украинским штурмовым подразделениям, могут открыться другие дыры в других местах. Одним из слабых мест может стать длинная северная государственная граница в Сумской и Харьковской областях, где российские войска за последние несколько месяцев пересекли ее во все большем количестве мест, потенциально прокладывая путь для более крупного наступления.

В гонке за доминирование беспилотников Россия также не стоит на месте. Элитные российские подразделения дронов, в частности печально известный центр "Рубикон", продолжают крайне усложнять жизнь противостоящим им украинским бригадам, перерезая логистику с помощью оптоволоконных FPV-дронов, перехватывая в небе украинские разведывательные и ударные дроны и охотясь на собственные расчеты БПЛА Украины в полевых условиях.

Несмотря на свою громоздкую централизованную структуру и неудачи из-за отключения Starlink, Россия продолжает вкладывать огромные средства в свои беспилотные силы. Но самой серьезной проблемой для украинской обороны остается живая сила. На пятом году полномасштабной войны потери, понесенные при сдерживании огромной военной машины России, необходимо восполнять, как это делалось всегда.

Но население Украины только сокращается, а внутреннее напряжение, вызванное годами масштабной принудительной мобилизации, только продолжает расти.

СМИ пишет, что на данный момент, даже несмотря на рост социального напряжения и участившиеся нападения на военкоматы, население Украины не показало, что оно скорее капитулирует, чем продолжит борьбу. Но если потери продолжатся, а мобилизация усилится, компромиссы, на которые придется пойти Киеву, станут только болезненнее.

Ход Москвы

Пока рано говорить о том, продолжится ли многообещающая оборонительная работа Украины весной летом и осенью. Но если линия фронта останется стабильной, в то время как российские потери не будут приносить результатов, это может ознаменовать начало новой фазы войны, говорится в материале.

До сих пор, несмотря на часто хаотичные и ошибочные попытки президента США Дональда Трампа договориться о мирной сделке, война продолжалась просто потому, что Россия была далека от истощения сил, а Украина – от краха и капитуляции. Если это равновесие начнет нарушаться в пользу Украины, Путин не сможет вечно избегать реакции на это.

На данный момент Москва может продолжать свою войну до тех пор, пока у нее есть люди и деньги для этого.

На обоих фронтах Путин до сих пор был осторожен, выделяя огромные ресурсы и переводя свою страну на военные рельсы, но не нарушая ключевой социальный контракт, лежащий в основе его правления. Даже тратя треть государственного бюджета на вооруженные силы, Путин стремился сохранить образ гаранта силы, стабильности и относительного процветания для российских граждан в обмен на послушание и политическую апатию.

Очевидным примером здесь является, конечно, нежелание Путина объявлять широкомасштабную мобилизацию. Полная консолидация власти Путиным и его доминирование над спецслужбами означают, что он почти наверняка мог бы объявить мобилизацию, не опасаясь революции. Но тот факт, что он этого не сделал, говорит о многом.

Трудно предсказать, когда наступит этот момент, но если война продолжится по нынешней траектории, Путин почти наверняка будет вынужден выбирать. Либо мобилизовать и разорвать социальный контракт, при этом не получив четкого пути вперед на поле боя. Либо – и это был бы момент, которого ждут почти все украинцы, – он мог бы свернуть свои военные цели, прекратить требования к Киеву о передаче новых территорий и согласиться на прекращение огня, заявляют журналисты.

В том, подтолкнет ли это Путина к чрезмерному напряжению сил или к сворачиванию войны, и заключается украинская теория победы.

Другие новости о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Путин рассказывает Трампу о победе, но его армия фактически увязла в Украине. Если темпы продвижения, которые Россия демонстрирует в этом году, сохранятся, ей понадобится более трех десятилетий, чтобы полностью захватить Донбасс.

Кроме того, мы также рассказывали, что Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в третьей стране. Он добавил, что США "искренне стремятся к урегулированию", но это прежде всего дело Украины и России.

Вас также могут заинтересовать новости: