Дизайнер отметила, что у неё есть новое заявление.

Украинская дизайнер и ресторатор Даша Кацурина заговорила о своей личной жизни.

Напомним, ранее она была в романтических отношениях с певцом Владимиром Дантесом. Однако со временем начали ходить слухи, что влюбленные больше не вместе. И хотя никто из них официально ни подтвердил, ни опроверг эту информацию, Даша на днях призналась в своем телеграм-канале, что больше не хочет освещать публично свою личную жизнь. Свою позицию она объяснила так:

"Самый популярный вопрос был о моей личной жизни. Я все понимаю, мне и самой было бы интересно. И у меня есть заявление по этому поводу. Наконец, за 30 лет до меня дошло, что личная жизнь и есть личная, чтобы быть исключительно частной и вашей. Таково мое заявление сегодня, возможно, в следующем году я буду рожать в прямом эфире, но на данный момент – так".

К слову, в 2022 году дизайнер начала отношения с Владимиром Дантесом. Это произошло после того, как Даша рассталась с ресторатором Мишей Кацуриным, от которого родила двоих детей, а певец – с Надеждой Дорофеевой. Впоследствии Надя и Миша сыграли свадьбу, а вот Кацурина и Дантес встречались и жили вместе. Со временем пару стали редко видеть вместе, а затем они удалили совместные фото из соцсетей, чем и спровоцировали слухи о разрыве.

