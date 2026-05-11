Почему листья спатифиллума скручиваются: 3 шага к спасению

Скручивание листьев лилии происходит из-за факторов в окружающей среде, которые ввергают растение в стресс.

Листья спатифиллума должны лежать ровно, плавно изгибаясь вдоль своей длины. Когда они начинают скручиваться, загибаться по краям или складываться, растение сигнализирует о стрессе.

Скручивание листьев лилии происходит из-за факторов в окружающей среде, которые растение не может переносить, пишет Tomsguide.

1. Настройте график полива

Видео дня

Неправильный полив, как чрезмерный, так и недостаточный, является самой распространенной причиной скручивания листьев спатифиллума.

Недостаточный полив приводит к скручиванию листьев внутрь, чтобы уменьшить площадь поверхности и минимизировать потерю воды за счет транспирации.

Чрезмерный полив душит корни и препятствует правильному поглощению воды. Даже если почва влажная, поврежденные корни не могут функционировать, поэтому растение ведет себя так, как будто ему не хватает воды. Листья скручиваются, несмотря на переувлажненную почву, а также скручиваются.

2. Уберите растение от прямых солнечных лучей

При слишком сильном воздействии прямых солнечных лучей листья скручиваются внутрь, чтобы уменьшить площадь поверхности, подверженной интенсивному свету. Это защищает ткани листьев от солнечных повреждений, но растение в целом страдает. По этой же ричине появляются обесцвеченные пятна или коричневые точки на листьях.

Отмечается, что даже несколько часов прямого воздействия в день приводят к прогрессирующему повреждению.

Спатифиллумы хорошо растут при ярком рассеянном свете, то есть при достаточном количестве окружающего света без прямых солнечных лучей. Разместите лилии возле восточных окон, которые получают мягкий утренний свет.

3. Повысьте влажность вокруг растения

Низкая влажность приводит к скручиванию листьев спатифиллума, поскольку растение пытается уменьшить потерю влаги. В помещении, особенно зимой, когда работает отопление, или летом, когда кондиционер удаляет влагу, уровень влажности часто значительно ниже того, что предпочитают спатифиллумы.

Повышение влажности вокруг спатифиллума предотвращает слишком быстрое испарение влаги через листья. Растению не нужно скручивать листья в качестве защитной реакции, когда влажность воздуха достаточна.

Самое простое решение – перенести спатифиллум в помещение с естественной влажностью, такие как ванные комнаты или кухни, где пар от душа и приготовления пищи повышает уровень влажности.

В качестве альтернативы можно создать влажность, используя поддон с галькой и водой на дне. На нее нужно поставить сам вазон.

Группировка нескольких растений также работает. Растения выделяют влагу посредством транспирации, и скопление растений создает более влажную среду, чем отдельные растения.

Другие новости о комнатных растениях

Ранее садоводы рассказали, как ухаживать за фиалками, чтобы они процветали годами и обильно цвели. Они раскрыли секреты, которые сильно упростят уход за этими цветами.

Также специалисты рассказали, как вырастить замиокулькас. Они отметили, что хотя это растение достаточно выносливое, хороший уход поможет ему процветать.

Вас также могут заинтересовать новости: