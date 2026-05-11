Кредит на 90 млрд евро: в ЕС сообщили, когда Украина получит первые деньги

Эти средства должны позволить Украине продолжать защищаться от российской агрессии.

В Европейской комиссии надеются выделить первый транш средств из кредита в размере 90 млрд евро уже на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Марта Кос заявила перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

В частности, как отметила Кос, в Евросоюзе находятся "на правильном пути" в контексте подготовки выделения первых средств из кредита на 90 млрд евро для Украины.

"Мы сможем выплатить первые платежи на следующей неделе", – подчеркнула Кос.

При этом ее спросили, поможет ли этот кредит остановить войну.

"К сожалению, я не могу этого сказать. Но эти деньги позволят Украине защищать не только страну, но и Европу и европейские ценности", – заявила Кос.

Она напомнила, что кредит рассчитан на период до конца 2027 года, а обсуждение нового многолетнего бюджета Евросоюза до сих пор продолжается.

"Но в настоящее время с помощью доноров мы сможем предоставить достаточно средств или значительную часть средств не только на военные нужды, но и для нормального функционирования государства", – заявила Кос.

Она напомнила, что часть средств направляется в украинский бюджет и для этого Украина должна проводить реформы.

Кредит от ЕС на 90 млрд евро

Как сообщал УНИАН, 23 апреля Совет Евросоюза принял последний ключевой законодательный акт, необходимый для утверждения двухлетнего кредита для Украины общим объемом 90 млрд евро.

Украина получит первый транш из кредита на 90 млрд евро еще в этом, втором квартале. Две трети этих средств будут направлены на оборону Украины. Первый транш объемом около 6 млрд евро покроет финансирование производства украинских дронов.

