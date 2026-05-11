Оккупанты продвинулись в Донецкой области: DeepState раскрыл детали

Продвижение произошло на Лиманском направлении.

Российские оккупанты смогли продвинуться в районе села Закитное Донецкой области. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Закитного", – говорится в сообщении.

Этот населенный пункт входит в Лиманскую городскую территориальную общину Донецкой области.

Как сообщал УНИАН, в феврале начальник отдела коммуникаций 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады майор Владимир Голягин отмечал, что Закитное Донецкой области не оккупировано. Тогда он рассказал, что если врагу это удастся сделать, то есть риск его выхода на высоты, с которых видна часть Славянска.

Тогда некоторые российские группы проникли между украинскими позициями. Голягин отмечал, что это стало возможным из-за того, что река замерзла и они двигались по ней к Закитному.

Он подчеркивал, что в случае захвата Закитного и выхода на высоты, с которых видна часть Славянска, это позволит врагу эффективно перерезать украинскую логистику, ведь все дороги будут полностью контролироваться его дронами.

Он объяснял, что это направление является очень важным. Враг может перебросить ресурсы для того, чтобы продвигаться в направлении Николаевки и в дальнейшем – к Славянску.

Офицер отмечал, что в 2022 году россияне сделали ставку на Лиман, на Райгородок и уперлись как раз в реку.

