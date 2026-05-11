Эвакуация на Тенерифе: пассажиры покинули круизный лайнер после вспышки хантавируса, - NYT

На Канарских островах завершилась экстренная эвакуация пассажиров круизного лайнера MV Hondius.

Пассажиры и экипаж круизного лайнера, на котором произошла смертельная вспышка хантавируса, были эвакуированы после того, как судно бросило якорь у Канарских островов Испании.

Судно MV Hondius прибыло в порт Гранадилья-де-Абона на Тенерифе, крупнейшем из островов, рано утром в воскресенье, через месяц после того, как на борту скончался человек, пишет The New York Times. Моника Гарсия, министр здравоохранения Испании, заявила, что у всех находившихся на корабле отсутствуют симптомы.

Официальные лица здравоохранения поднялись на борт судна для проведения эпидемиологической оценки, включая измерение температуры и проверку симптомов, но они никого не тестировали.

Меры предосторожности при высадке

Пассажиры и члены экипажа начали высадку небольшими группами, будучи в масках и синих средствах индивидуальной защиты. Многие несли то, что выглядело как белые пластиковые пакеты.

Людям разрешили взять с собой только самые необходимые вещи, включая мобильный телефон и документацию. Эвакуация чартерными или военными рейсами, как ожидается, продлится до вечера понедельника.

Состав пассажиров и позиция ВОЗ

На борту судна, когда оно прибыло к Канарским островам, находилось около 150 человек, включая членов экипажа, пассажиров и четырех медицинских работников, которые поднялись на борт, когда судно стояло на якоре у побережья Кабо-Верде, островного архипелага в Атлантическом океане. Всемирная организация здравоохранения заявила, что риск вспышки для широкой общественности низок.

Когда в субботу судно приблизилось к Канарским островам, доктор Тедрос Адханом Гебрейесус постарался развееть опасения жителей по поводу хантавируса, который вновь разжег тревогу, характерную для первых дней пандемии Covid-19.

"Я знаю, что когда вы слышите слово "вспышка" и видите корабль, плывущий к вашим берегам, всплывают воспоминания, которые никто из нас не похоронил окончательно. Но мне нужно, чтобы вы услышали меня четко: это не очередной ковид", – подчеркнул он.

Специфика вируса

С 11 апреля три пассажира скончались и еще пять человек заболели после проявления симптомов хантавируса – редкого семейства вирусов, переносимых грызунами, согласно данным ВОЗ.

Хотя передача хантавируса от человека к человеку встречается редко, представители ВОЗ заявили, что штамм, заразивший пациентов с корабля, называемый штаммом "Андес", был единственным известным штаммом, распространяющимся среди людей.

Патоген был подтвержден у шести человек, сообщила ВОЗ, включая двух умерших. Еще два человека были "вероятными случаями", отметили в организации.

Логистика возвращения домой

Мировые чиновники здравоохранения предпринимали шаги, чтобы остановить его распространение, но предсказали "ограниченную" вспышку при условии принятия мер общественного здравоохранения. На Тенерифе судно бросило якорь на рейде промышленного порта. Людей доставляли на берег на маленьких лодках, а затем сопровождали в аэропорт, откуда их должны были отправить в страны проживания, заявили испанские официальные лица.

"Эта беспрецедентная операция идет по плану", – подчеркнула Моника Гарсия, министр здравоохранения Испании. Она также сообщила, что граждане таких стран, как Канада, Нидерланды, Великобритания, Турция, Ирландия и США, должны высадиться в воскресенье.

Остальные пассажиры будут эвакуированы в понедельник на самолетах, присланных Австралией и Нидерландами, добавила она.

Дальнейшая судьба лайнера

Тело одного из трех скончавшихся пассажиров останется на корабле. Компания Oceanwide Expeditions, оператор круиза, заявила, что как только все гости и часть экипажа высадятся, судно "проведет бункеровку и примет необходимые запасы" на Тенерифе перед переходом в Роттердам (Нидерланды), который, как ожидается, займет около пяти дней.

Там судно будет продезинфицировано.

Карантин и первые симптомы в Европе

Страны пытаются отследить людей, которые могли подвергнуться воздействию вируса, и наблюдают за теми, кто был на корабле или контактировал с заболевшими пассажирами. "Мы классифицируем всех находившихся на борту как лиц, которых мы называем контактами высокого риска", – заявила Мария Ван Керкхове, директор ВОЗ по обеспечению готовности к эпидемиям и пандемиям и их предотвращению.

ВОЗ рекомендовала 42-дневный период "активного мониторинга и последующего наблюдения" для всех высадившихся.

Пятеро граждан Франции прибыли домой в воскресенье вечером, но у одного из них появились симптомы во время полета, заявил Себастьян Лекорню, премьер-министр Франции. Он подчеркнул, что пятеро пассажиров были немедленно помещены в строгую изоляцию и пройдут дополнительное тестирование и оценку состояния здоровья.

