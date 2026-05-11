Армия РФ продвинулась в Донецкой области, – DeepState

Речь идет о двух населенных пунктах в Бахмутском районе и одном – в Покровском.

Российские оккупанты могли продвинуться сразу в трех населенных пунктах Донецкой области, свидетельствуют данные мониторингового проекта DeepState.

Так, в воскресенье, 10 мая, в одном из сообщений аналитики отметили, что враг продвинулся вблизи Голубовки и Дибровы. Согласно данным, это Бахмутский район в Донецкой области.

Чуть позже была обновлена информация и в отношении еще одного населенного пункта в Покровском районе.

Видео дня

"Враг продвинулся вблизи Васильевки", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в отчете Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 10 мая говорилось, что противник с начала суток 60 раз атаковал позиции Сил обороны.

При этом приграничные районы, в частности Сумская область, находятся под артиллерийским обстрелом.

"Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренок, Нововасильевка, Рогозино, Яструбщина, Будки, Атинское, Нескучное, Бачевск, Лужки, Волфино и Искрисковщина", - говорится в сообщении.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 24 раза пытались вытеснить украинских защитников с занимаемых позиций. В частности, Генштаб упоминает в отчете следующие населенные пункты: Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Новоподгородное, а также в направлении населенных пунктов Ганновка, Мирное, Сергеевка и Новоалександровка. Указывалось, что одно боевое столкновение продолжалось и на момент публикации отчета.

Договоренности о "перемирии": последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам старшего лейтенанта Сил обороны Украины с позывным Алекс, на фронте нет направления, где бы действительно заработало объявленное по случаю 9 мая трехдневное перемирие. Военный добавил, что "с каждым разом оно вызывает все больше насмешек, ведь об эффективности таких мер давно всем известно". Алекс не исключил, что где-то в стратегической глубине от линии боевого столкновения перемирие, возможно, и действует, но добавил, что "нам об этом не известно".

Также мы писали, что глава "Росатома" Алексей Лихачев рассказал, что Россия планирует попросить Украину о еще одном режиме тишины в последней декаде мая. Это необходимо для ремонта линии электропередач, которая питает Запорожскую атомную станцию. Лихачев пояснил, что перемирие необходимо для проведения ремонта на линии "Днепровская", а его сроки привязаны к ситуации с уровнем воды в Днепре. Примечательно, что нет подробностей о том, идет ли речь о локальном перемирии на определенном участке фронта или в целом.

Вас также могут заинтересовать новости: