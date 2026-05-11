Какие напитки не стоит употреблять при высоком уровне сахара в крови: диетологи дали совет

Помимо еды, которую вы употребляете, огромную роль играет и то, что вы пьете.

На уровень сахара в крови может влиять множество факторов: от физической активности до лекарств, которые вы принимаете, и пищи, которую вы потребляете, пишет EatingWell.

Издание отмечает, что то, что вы выбираете пить, также играет огромную роль. Сладкие напитки, такие как газированные напитки, энергетики, а также подслащенные кофе и чай, могут негативно сказаться на уровне сахара в крови по нескольким причинам.

Сахарные напитки настолько вредны для уровня сахара в крови, что диетологи утверждают: их следует избегать в первую очередь, если у вас повышенный уровень сахара в крови или диабет.

Они привели аргументы, почему это так важно:

1. Сахар в них быстро усваивается

Да, сахар в этих напитках является проблемой, но не менее важно и отсутствие других важных питательных веществ.

"В большинстве сладких напитков не хватает клетчатки, белков и жиров – питательных веществ, которые помогают замедлить поступление глюкозы в кровь. Без них сахар всасывается очень быстро, что приводит к резким скачкам уровня сахара в крови, за которыми может последовать резкое падение", – пояснила диетолог Бриттани Полсон.

Добавляется, что это проблема не только для уровня глюкозы в крови. Полсон ссылается на статью в Medline Plus, в которой указывается, что скачки и падения уровня сахара могут привести к колебаниям энергии и усилению чувства голода.

2. Они могут навредить здоровью вашего сердца

Легко предположить, что для сохранения здоровья сердца достаточно лишь ограничить употребление насыщенных жиров или регулярно заниматься физическими упражнениями.

Но Американская ассоциация диабета утверждает , что если у вас диабет, продукты и напитки, которые постоянно повышают уровень сахара в крови, также могут увеличить риск сердечных заболеваний.

3. Они содержат много пустых калорий

Выпить подслащенный кофейный напиток по дороге на работу или купить газированную воду, чтобы взбодриться во второй половине дня, может казаться вполне безобидным. Но калории в этих сладких напитках быстро накапливаются.

В статье в Scientific Reports указывается, что когда вы едите твердую пищу, процесс жевания и пищеварения посылает сигналы в мозг, которые сообщают вам, что вы сыты. Но жидкие калории остаются незамеченными.

"Вы можете потреблять сотни калорий в минуту, не чувствуя, что голод уменьшился", – пояснила диабетолог Тони Изабелла.

4. Подслащенные напитки с кофеином представляют двойную угрозу

Будь то латте с матча, эспрессо со льдом или сладкий чай, многие подслащенные напитки также содержат кофеин. Кофеин в них может не влиять на уровень сахара в крови у всех, но для некоторых людей это может стать проблемой.

"У некоторых людей кофеин может влиять на гормоны таким образом, что повышает инсулинорезистентность и может привести к росту уровня сахара в крови", – рассказала диетолог Шейла Паттерсон.

