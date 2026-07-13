Эти подержанные автомобили практически не ломаются: один бренд занял половину рейтинга

На вторичном рынке гибридные автомобили пользуются всё большей популярностью.

Покупка подержанного автомобиля всегда сопряжена с риском, поэтому многие водители ищут модели, которые славятся долговечностью и низкой аварийностью. В частности, один из рейтингов, составленный на основе отзывов владельцев, показывает, что некоторые автомобили уже много лет подряд сохраняют высокий уровень надежности и остаются безопасным выбором на вторичном рынке, пишет moto.pl.

Отмечается, что фаворитом рейтинга стала марка Lexus, занявшая четыре места в первой десятке. Самым надёжным автомобилем с пробегом стал Lexus GS 4-го поколения с результатом 97,73 процента.

"Это уже очередной год, когда эта модель удерживает лидирующую позицию благодаря высокому качеству изготовления, комфорту езды и очень небольшому количеству зарегистрированных неисправностей", - отмечается в материале.

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Второе место занял Lexus RX 3-го поколения с оценкой 96,55 процента. За ним следует Subaru Outback 5-го поколения, набравший 96,18 процента.

Кроме того, в лидирующую десятку вошли более новая модель Lexus RX 4-го поколения и Toyota Prius 4-го поколения. Водители очень хвалят эти модели за долговечные силовые агрегаты и беспроблемную эксплуатацию на протяжении многих лет.

Также высокие места заняли автомобили марок Skoda и Subaru. В частности, Skoda Karoq и Skoda Yeti входят в число наиболее высоко оцененных семейных внедорожников по показателям надежности и практичности. Владельцы отмечают просторный салон, разумные эксплуатационные расходы и небольшое количество поломок даже после многих лет использования.

"Очень хорошие результаты показали также Subaru XV и Subaru Outback. Обе модели заслужили признание не только за долговечность, но и за высокий уровень безопасности. Водители ценят их функциональность, хотя в то же время отмечают более высокие расходы на топливо по сравнению с некоторыми конкурентами", - пишет издание.

В то же время все большей популярностью на вторичном рынке пользуются гибридные автомобили. Toyota Prius 4-го поколения и Lexus CT доказывают, что гибридный привод может оставаться долговечным даже после многих лет эксплуатации. Prius попал в рейтинг благодаря низкому расходу топлива, небольшим затратам на техническое обслуживание и выгодным тарифам на страхование.

"Lexus CT также получил очень хорошие отзывы за качество изготовления и надежность. Однако владельцы отмечают, что мультимедийная система уже явно устарела. Это, однако, не влияет на оценку надежности, которая остается одной из самых высоких во всем рейтинге", - отмечается в публикации.

Такой рейтинг был составлен на основе отзывов тысяч владельцев автомобилей, которые оценивали свои машины после нескольких лет использования. В первую десятку вошли модели, сочетающие высокую надежность с комфортом и достаточно низким риском дорогостоящих ремонтов.

Топ-10 рейтинга надежности выглядит следующим образом:

Lexus GS 4-го поколения;

Lexus RX 3-го поколения;

Subaru Outback 5-го поколения;

Lexus RX 4-го поколения;

Toyota Prius 4-го поколения;

Skoda Karoq 1-го поколения;

Lexus NX 1-го поколения;

Lexus CT 1-го поколения;

Skoda Yeti 1-го поколения;

Subaru XV 1-го поколения.

"Для тех, кто планирует приобрести подержанный автомобиль, это может стать ценной подсказкой относительно того, какие модели уже много лет имеют репутацию чрезвычайно надежных", - подытожили в материале.

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