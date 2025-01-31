Специалисты считают, что джиппинг приводит к уничтожению растений и создает угрозу для фауны.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает джиппинг на территориях природоохранных зон. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

"Принятие этого закона - важный шаг к европейским традициям охраны природы. Если вам предложат проехать по заповеднику на квадроцикле - знайте, что это незаконно", - заявила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук, сообщается на странице Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в Facebook.

Закон запрещает поездки на внедорожниках, квадроциклах и других транспортных средствах по заповедным зонам. Инициатива направлена на сохранение природы, поскольку джиппинг может привести к разрушению почв, уничтожению растений, а также создает угрозу для фауны.

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Отметим, что запрет не касается работников заповедников, спасателей, полиции и сотрудников других служб, которые выполняют свои профессиональные обязанности.

Джиппинг на природных территориях - что известно

Под термином "джиппинг" понимают гонки и другие мероприятия на транспорте по природным территориям.

Эксперты давно предупреждают, что эта деятельность несет угрозу, ведь автомобили и квадроциклы уничтожают колесами растения, а также разрушают естественный вид ландшафта. Среди других проблем - химические загрязнения, шумы и вибрации, которые могут негативно повлиять на животных.

Еще в 2023 году в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов инициировали запрет джиппинга в заповедных зонах. Как сообщалось, запрет не должен касаться дорог общего пользования, улиц и дорог городов и других населенных пунктов, а также автодорог на частных территориях.

Также напомним, что в позапрошлом году эксперты заявили о колоссальном вреде, который наносит украинской природе военные действия. По мнению специалистов, каждый день полномасштабной войны наносит природе Украины ущерб на 4 млрд гривен.

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