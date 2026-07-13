Какой популярный напиток может нанести вред здоровью мозга: известны результаты исследования

Чрезмерное и слишком частое употребление сладких напитков со временем может привести к негативным последствиям для мозга.

Так же, как ваш выбор еды и напитков влияет на здоровье сердца и костей, он также играет важную роль в здоровье мозга, пишет EatingWell.

Издание пояснило, что хотя некоторые продукты могут быть питательными, другие могут оказаться вредными в долгосрочной перспективе.

Если вы стремитесь поддерживать здоровье мозга, эксперты часто указывают на напитки, подслащенные сахаром, такие как газированные напитки.

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В статье отмечается, что употребление одной банки газированной воды не нанесет прямого вреда вашему мозгу. Поэтому не стоит беспокоиться, если вы время от времени наслаждаетесь банкой "Кока-Колы".

Однако, как говорится в статье в Nature Medicine, чрезмерное и слишком частое употребление сладких напитков со временем может иметь негативные последствия.

Издание объясняет, почему сладкие напитки могут навредить:

1. Они вызывают скачки уровня сахара в крови

Издание отметило, что сладкий напиток может дать вам быстрый прилив энергии, но впоследствии вы можете почувствовать себя не так хорошо.

"У здоровых людей употребление газированных напитков обычно вызывает резкое повышение уровня сахара в крови, за которым следует относительно быстрое его снижение", – говорится в статье.

Однако результаты исследования, опубликованные Baishideng Publishing Group, указывают на то, что у людей с метаболическими нарушениями, такими как инсулинорезистентность или диабет, скачки уровня сахара в крови могут быть более значительными.

"Сладкие напитки быстро поставляют организму большое количество добавленного сахара без клетчатки, белка или жира, которые обычно замедляют пищеварение. Это может способствовать скачкам уровня сахара в крови, инсулинорезистентности, воспалительным процессам и изменениям в сосудах, и всё это влияет на долгосрочное здоровье мозга", – отметила диетолог Вандана Шет.

2. Они могут ухудшать психическое здоровье

"Люди часто думают о газированных напитках только с точки зрения калорий или сахара, но в некоторых исследованиях частое употребление напитков, подслащенных сахаром, также связывают с повышенным риском депрессии", – рассказала Шет.

Например, одно исследование, опубликованное в журнале "Frontiers in Psychiatry", показало, что студенты, которые употребляют больше напитков, подслащенных сахаром, и часто питаются едой на вынос, чаще сталкиваются с проблемами психологического и поведенческого здоровья.

Другое исследование выявило связь между потреблением напитков, подслащенных сахаром, и повышенным риском депрессии.

3. Они могут нарушать ваш сон

Издание предупредило, что употребление сладких напитков может нарушать сон, особенно если вы пьете их во второй половине дня.

"Недавние исследования показывают, что повышенное потребление напитков, подслащенных сахаром, может быть связано с большим количеством нарушений сна и проблем с психическим здоровьем", – говорится в статье.

Хотя исследователи отметили, что из-за пробелов в доказательствах необходимы дальнейшие исследования.

Издание указало, что Американская ассоциация сердца рекомендует ограничивать потребление добавленного сахара до 25 граммов в день для женщин и 36 граммов в день для мужчин. Это означает, что одна банка уже превышает эту норму.

Если вы хотите сократить потребление сладких напитков, вот несколько вариантов с меньшим содержанием сахара:

Вода;

Газированная вода без сахара;

Кофе;

Холодный чай, зеленый или травяной чай без сахара;

Газированные напитки с низким содержанием сахара.

Другие советы по употреблению напитков

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