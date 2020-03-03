Идеи для путешествий по Украине весной: нацпарк "Синевир" назвал пять своих самых интересных локаций (фото)

Весна - идеальная пора, чтобы выбраться на природу полюбоваться удивительными пейзажами и подышать свежим воздухом.

Национальный природный парк «Синевир» перечислил топ-5 мест на своей территории, которые необходимо посетить именно весной.

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Об этом сообщается на странице НПП «Синевир» в Facebook.

1. Первоцветы - во второй половине марта можно застать удивительное цветение крокусов и подснежников на территории Синевирского национального парка. Шафран Гейфеля в отдельных местах фиолетовым ковром покрывает большие площади земли. В селе Колочава место массового цветения шафрана назвали Долиной крокусов.

2. Озеро Синевир (Морское око) - одно из семи природных чудес Украины, весной топит свой островок-зрачок в темно-зеленых водных волнах. Озеро становится полноводным за счет талых снегов, которые стремительными потоками спускаются с гор, а площадь его увеличивается до 7 га.

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3. Водопад Белый зверь также именно весной становится бурным и несется вниз к реке Теребле с большой скоростью и грохотом. Холодная вода падает со скалистого склона горы, среди елей и буков, переливаясь по камням и превращаясь в белую пену, создавая непревзойденную красоту.

4. Бурые медведи в Реабилитационном центре НПП «Синевир» просыпаются от сна с первыми весенними лучами. После долгого отдыха они активно начинают искать пищу, собираясь возле мест кормления и с медвежьим аппетитом бросаясь на еду. Жизнь в вольере активизируется, а туристы с удовольствием наблюдают за выходками косолапых.

5. Весенний лес особенно нарядный и светлый. А какое удовольствие и польза от прогулок между кронами с молодыми листочками! Воздух перенасыщен кислородом, все оживает, поет, наполняет энергией, здоровьем... Вместе с природой просыпается и жажда жизни.

Кстати, ранее УНИАН.Туризм в большом материале рассказывал про весенний отдых в горах Закарпатской области, в том числе и на Синевире.

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