В некоторых случаях лучше вообще отказаться от таких процедур и выбрать обычную тушь.

Наращивание и ламинирование ресниц уже давно стали одними из самых популярных косметических процедур среди женщин. Многие женщины не хотят пользоваться обычной тушью и выбирают для себя альтернативный вариант – наращивание ресниц по определенным техникам позволяет визуально добиться эффекта лифтинга и "раскрыть" взгляд, а также сохранять желаемый внешний вид 24 часа в сутки без косметики.

Врач-офтальмолог, ретинолог, лазерный офтальмохирург, член Европейского общества ретинологов EURETINA, главный врач и основательница клиники офтальмологии и эстетической медицины Olive Clinic Beauty & Eyes Ольга Венедиктова в комментарии УНИАН рассказала, кому подходит и кому не подходит ламинирование и наращивание ресниц, стоит ли делать их постоянно и можно ли наращиванием испортить свои ресницы.

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Какой вред наносят наращенные ресницы – можно ли испортить свои

По словам Венедиктовой, наращивание ресниц само по себе не является вредным, если процедура выполнена профессионально, с соблюдением всех технологий, с использованием сертифицированных материалов, а мастер работает в условиях надлежащей стерильности, использует лампу-лупу для лучшей визуализации, и у пациента нет хронических заболеваний или индивидуальной непереносимости.

Однако бывают ситуации, когда от наращивания стоит отказаться:

если человек готовится к офтальмологической операции или проходит регулярную интравитреальную терапию (инъекции в глаз), ведь искусственные ресницы могут стать дополнительным источником инфекции.

При индивидуальной аллергической реакции на материалы.

Во время острых воспалительных процессов (блефарит, конъюнктивит, ячмень).

Помимо этих ситуаций, врач назвала ещё несколько и объяснила, какой вред наносят наращенные ресницы в отдельных случаях: "Если у пациента есть хронические заболевания – блефароконъюнктивит, синдром сухого глаза, халязион, склонность к ячменям или аллергиям – даже идеально выполненное наращивание может вызвать дискомфорт, покраснение, жжение. При появлении симптомов следует немедленно обратиться к офтальмологу". Также Венедиктова отметила, что использование мастером несертифицированных клеев или нарушение технологии наращивания ресниц могут нанести вред здоровью человека.

Очень важным, по мнению офтальмолога, является правильный подбор ресниц: их длина, вес и соответствие натуральным ресницам пациента. Искусственные ресницы не должны утяжелять собственные – иначе это создает эффект "гири", что может привести к ломкости и выпадению. Также крайне важно, чтобы мастер не склеивал натуральные ресницы, а наносил клей точечно.

Если же процедура выполнена правильно, но возникла реакция (слезотечение, покраснение, жжение), Венедиктова советует обратиться к врачу:

"Это может быть как аллергия на компоненты клея, так и следствие его попадания на роговицу или конъюнктиву".

По словам специалиста, в практике встречаются случаи химических ожогов после наращивания ресниц. "Особенно тревожным является тенденция среди подростков, которые самостоятельно наклеивают ресницы дома, используя дешевые материалы. Это может привести к аллергическим реакциям, хроническому воспалению и даже ожогам глаза. Родителям стоит контролировать этот процесс: если ребенок настаивает – лучше обратиться к профессионалу, чем допустить опасные эксперименты дома", – отметила эксперт.

Какой перерыв должен быть между наращиванием ресниц

Венедиктова говорит, что можно вообще не делать перерыва между наращиванием ресниц, если нет никаких осложнений. Впрочем, важно регулярно оценивать состояние натуральных ресниц. Добросовестный мастер должен обратить внимание, если ресницы становятся тоньше, ломкими или редеют.

Если наблюдается выпадение ресниц, это может свидетельствовать как о внешней перегрузке, так и о внутренних факторах (например, дефиците витаминов). В таких случаях стоит сделать перерыв или перейти на более естественный эффект. Перерыв должен длиться до полного восстановления роста собственных ресниц.

Что лучше: LED-наращивание ресниц или обычное

LED-наращивание, как новый тренд, заинтересовало многих женщин, но прежде чем идти на такую процедуру, стоит понять, можно ли вообще делать LED-наращивание ресниц или лучше выбрать "классический" вариант.

По словам врача, нельзя сказать, что LED-наращивание ресниц безопаснее или опаснее классического. Его главное преимущество – более быстрое застывание клея. В то же время она объяснила, чем опасно LED-наращивание ресниц: если глаза не будут полностью закрыты, свет LED-лампы может попасть внутрь и привести к повреждению роговицы и конъюнктивы.

В чем опасность ламинирования ресниц

Ламинирование ресниц, по мнению Венедиктовой, – одна из самых безопасных процедур, поскольку при ней не используются искусственные ресницы и клей. Однако возможна индивидуальная аллергическая реакция на компоненты.

Впрочем, офтальмолог предупредила, что в некоторых случаях проводить такую процедуру нельзя, а именно:

При острых воспалительных заболеваниях глаз или при наличии дискомфорта. Если после ламинирования появляется жжение или раздражение – необходимо обратиться к врачу.

Если у пациента есть хронические заболевания – блефароконъюнктивит, синдром сухого глаза, халязион, склонность к ячменям или аллергиям (ламинирование, так же как и наращивание, может ухудшить состояние и обострить хронические заболевания глаз).

Если планируется операция (например, блефаропластика), за месяц до неё нужно отказаться от ламинирования или снять наращенные ресницы.

Отдельно Ведедикова подчеркнула, что ламинирование категорически несовместимо с офтальмологическими операциями. Она сказала, что здесь речь идет о том, можно ли испортить ресницы ламинированием, и пойдет в очень неожиданном направлении – под воздействием электрокоагулятора (которым останавливают кровотечение во время операции) ламинированные ресницы могут быстро загореться, и произойдет неожиданное "огненное шоу", что создает риск серьезных осложнений.

справка Венедиктова Ольга Врач-офтальмолог, ведущий ретинолог, лазерный хирург Врач-офтальмолог, ведущий ретинолог, лазерный хирург с 16-летним стажем работы, доктор медицины (MD), доктор философии (PhD), член Европейского общества ретинологов Euretina, врач-офтальмолог ГУ «Институт глаза МЗ Украины», «Veselovska Vision clinic», главный врач и генеральный директор клиники офтальмологии и эстетической медицины «Olive clinic beauty and eyes», член Киевской торгово-промышленной палаты.

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