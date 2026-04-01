Непрерывная жизнь под водой: ученые приступают к невиданному эксперименту

В заброшенном английском карьере, где когда-то добывали известняк для строительства автомагистрали М5, сейчас создают подводное будущее для человека, пишет The Telegraph.

Известно, что недалеко от города Чепстоу расположен центр DEEP Campus – экспериментальная база программы, цель которой – научить дайверов жить под водой до недели без перерыва.

Уже с конца этого года там будут готовить команды для миссий в подводных модулях, которые планируют размещать на глубине от 50 до 200 метров в различных морях мира. В перспективе это будут соединенные между собой капсулы с комфортными условиями – фактически подводные "отели" с кухнями, ванными комнатами и научными лабораториями.

Идея жить под водой, наблюдая за морской жизнью через иллюминатор, может стать реальностью для ученых, которые сейчас вынуждены регулярно возвращаться на поверхность. В то же время руководство проекта подчеркивает: это не просто фантазия в стиле Жюля Верна, а инициатива с практическими целями.

Помимо исследования океана, технология может найти применение в медицине – в частности, для пациентов, страдающих на суше. Ожидается также прогресс в морской биологии и восстановлении коралловых рифов, страдающих от потепления океана.

Во время пятидневных миссий насыщенного погружения ученые смогут работать под водой до 30 часов – это то, что в обычных условиях заняло бы целый месяц. Руководительница научного направления DEEP Доун Кернагис считает, что ключевым преимуществом станет возможность исследовать физиологические изменения организма в реальном времени без подъема на поверхность.

По ее словам, раньше образцы крови или тканей приходилось поднимать на поверхность для анализа, что искажало результаты из-за декомпрессии. Новые подводные лаборатории позволят избежать этого и могут стать прорывом сразу в нескольких научных сферах.

"Итак, одна из вещей, которая нас очень радует, – это возможность интегрировать технологии в среду обитания, сделав ее по сути подводной лабораторией. Это действительно изменит правила игры в ряде различных дисциплин", – рассказала исследовательница.

Отмечается, что исследование также может помочь в лечении пациентов, проходящих кислородную терапию под давлением. Речь идет о людях с ишемическими повреждениями, отравлением угарным газом, тяжелыми ранениями или последствиями облучения. Кроме того, это даст новые знания для лечения критически больных пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Как отмечает Кернагис, опыт пребывания людей в экстремальных условиях – от высокогорья до миссий на Международной космической станции – уже неоднократно помогал медицине, и подводные исследования могут дать аналогичный эффект.

Первый пилотный подводный модуль Vanguard, рассчитанный на четырех человек, должны запустить уже в этом году. Он будет соединен с буем на поверхности, который будет обеспечивать экипаж воздухом, электроэнергией и связью. Дайверы будут попадать внутрь через так называемый "лунный бассейн" – отверстие в нижней части капсулы.

Сам центр DEEP расположен на территории бывшего Национального центра дайвинга, который приобрели три года назад. Карьер с глубиной до 80 метров является самым глубоким внутренним водоемом Англии и скрыт среди сельской местности вблизи устья реки Северн.

Здесь уже создан прототип будущего подводного модуля Sentinel – более масштабной системы, которую планируют развернуть после тестирования Vanguard. В перспективе такие станции будут работать постоянно, с ротационными экипажами.

В команду DEEP входят специалисты с опытом работы в нефтегазовой отрасли. В то же время генеральный директор компании Деннис Нельсон подчеркивает: главная цель – "демократизировать" доступ к глубинам океана, сделав его доступным не только для состоятельных клиентов, но и для ученых.

По его словам, человечество уделяло гораздо больше внимания исследованию космоса, чем океанов, хотя около 70% их до сих пор остаются неизученными. Особенно это касается так называемой "слепой зоны" на глубине 50–200 метров. > София: Такой подход резко контрастирует с катастрофой компании OceanGate в 2023 году, когда во время погружения к обломкам затонувшего "Титаника" погиб экипаж батискафа Titan.

"Все пять человек на борту экспериментального углеродного подводного аппарата Titan, включая двух мультимиллионеров, погибли, когда он взорвался от чрезмерного давления", – говорится в материале.

DEEP подчеркивают, что действуют постепенно и уделяют первоочередное внимание безопасности.

В ближайшие месяцы также планируется открыть первый в северном полушарии центр подготовки для насыщенного дайвинга. Там будут воссоздавать условия, в которых дайверы будут жить и работать под водой, не возвращаясь к нормальному атмосферному давлению в течение всего периода тренировок.

Кернагис сравнивает это с работой Джейн Гудолл, которая погрузилась в среду приматов, вместо кратких наблюдений. Постоянное присутствие под водой позволит собирать данные в течение длительного времени и лучше понимать изменения экосистем в течение суток.

