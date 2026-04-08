Превосходят Рим и Париж: 5 городов Европы, способных вызвать настоящий эффект 'вау'

Пока туристы штурмуют популярные столицы, эти места остаются в тени, хотя предлагают гораздо больше драйва и аутентичности.

От Португалии до Украины – путешественник объехал весь континент, не оставив ни одного "белого пятна" на карте, пишет Travel Off Path.

После посещения всех 40+ стран Европы он отобрал пятерку скромных городов, которые часто остаются в тени столиц, но способны удивить гораздо сильнее.

Триест, Италия

По мнению автора, этот город является самым архитектурно разнообразным на всем полуострове благодаря влиянию римлян, венецианцев, славян и австрийцев.

Там можно увидеть Arco di Riccardo – древнюю арку, построенную в 33 году до н.э., которая сейчас буквально "вырезана" в современном здании. Величественный Canal Grande с пришвартованными лодками позволяет почувствовать атмосферу Венеции, а Piazza Unità d'Italia – самая большая в Европе площадь с видом на море.

Для утреннего эспрессо идеально подходит историческое Caffè San Marco. Кухня Триеста существенно отличается от традиционной итальянской.

"Она гораздо больше напоминает словенскую или хорватскую, чем, скажем, средиземноморскую", – делится автор.

Зальцбург, Австрия

Родина Моцарта и фон для фильма "Звуки музыки" поражает своей "открыточной" красотой. В отличие от Вены, где стены часто покрыты граффити, Зальцбург сохранил уют маленького городка с пастельными домами на улице Getreidegasse 9, где родился композитор.

Сады Мирабель с роскошными фонтанами заставляют людей напевать первые ноты "До-Ре-Ми".

Глазго, Шотландия

Когда речь заходит о настоящем драйве, Глазго опережает Эдинбург. Вест-Энд привлекает винтажными лавками и готической архитектурой университета, а для вечеринок автор советует заведения Rascal или Hillhead Bookclub. Если хочется прогуляться – идеально подойдет мощеная улочка Ashton Lane, освещенная гирляндами.

Отдельный колорит придает метро, которое называют "Механическим апельсином" из-за оранжевого цвета и всего двух кольцевых линий:

"Это на самом деле замечательно, потому что если ты пьян, заснешь и пропустишь свою остановку, тебе достаточно снова объехать апельсин и выйти на нужной станции", – делится журналист.

Лилль, Франция

Всего в часе езды от Парижа расположен Лилль – город с фламандским шармом. Именно здесь родился Шарль де Голль.

Grand Place с ее гильдейскими залами, которые пахнут богатством, напоминает Брюссель и считается одной из самых красивых во Франции. Там стоит увидеть книжные рынки на Старой фондовой бирже Vieille Bourse XVII века и знаменитый форт – цитадель Vauban.

Для вечерних бесед идеально подойдут Rue Royale или Place Louise de Bettignies, где подают великолепные мясные и сырные тарелки.

Салоники, Греция

Этот город сочетает в себе энергию Афин с видом на Эгейское море. Набережная с Белой башней и лабиринты улочек в Старом городе – Ано Поли – с домами османской эпохи создают уникальную атмосферу.

Из центра открывается панорама на древние руины, римские остатки и византийские храмы.

Однако главным преимуществом Салоник автор называет еду – от осьминогов до рынка Модиано:

"Будь то вкусная бугатса-выпечка, которую можно купить всего за несколько евро... или убийственный осьминог в прибрежных тавернах – но это не то место, если вы на строгой диете".

