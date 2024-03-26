Рассказываем интересные факты о Таджикистане - стране, которая в последнее время стала особенно интересна украинцам.

Таджикистан - это государство Центральной Азии с небольшой территорией, но крайне богатой культурой и давней историей. В последние дни интерес украинцев к этому государству возрос. Мы расскажем малоизвестные интересные факты про Таджикистан, которые познакомят вас поближе с удивительной горной страной.

1. Горная страна. Территория Таджикистана находится в пределах горных систем Памир и Тань-Шань. Горы занимают около 93% всей территории страны. Из-за малой площади пригодных мест для жизни в Таджикистане насчитывается всего 18 городов, а добыча полезных ископаемых очень затруднена. Зато страна идеально подходит для горного туризма.

2. История Таджикистана. Первые государства появились на территории Таджикистана ещё до нашей эры. В 892—999 и 879—1215 на месте Таджикистана и соседних стран существовали государства Саманидов и Гуридов.

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В Советское время традиционная культура таджиков нередко принижалась. Коммунисты запретили важнейшие народные таджикские праздники Навруз, Рамазан и Курбан, сделали русский язык государственным и присваивали советские названия многим топонимам. К примеру, высочайшая гора Таджикистана и всего СССР (7495 м) была названа Пик Коммунизма. Сейчас она называется Пик Исмоила Сомони.

В 1991 году Таджикистан обрел независимость. После этого в стране начался курс на восстановление национальных культурных традиций и самобытности.

3. Население Таджикистана. Таджикистан является лишь третьей страной в мире по количеству проживающих таджиков. На территории Афганистана их проживает около 19,5 миллионов, а в Узбекистане неофициально живет 11 миллионов таджиков. В самом Таджикистане проживает 8,6 миллионов представителей титульной нации.

Таджикистан - одна из немногих постсоветских стран, население которой постоянно растет. Связано это с традиционной для таджикских семей многодетностью.

4. Флаг Таджикистана. В 1992 году был принят государственный флаг Таджикистана - красная, белая и зеленая горизонтальные полосы с золотой короной по центру.

Красная полоса символизирует триумф, победу и суверенитет. Белая означает шелк (по другой версии - снег из таджикских вершин с вечной мерзлотой). Зеленый цвет олицетворяет сущность ислама и национальный праздник Навруз. Корона означает таджикский народ и единство нации.

5. Культура Таджикистана. Таджикистан - страна с большим культурным, национальным и языковым разнообразием. В 7 веке нашей эры страна была азиатским центром буддизма, позднее стала важной точкой на Шелковом пути, а в 12 веке в Таджикистан пришла исламская культура. Все это сказалось на языке, архитектуре и искусстве. Культура таджиков отличается яркой индивидуальностью, глубоким символизмом и богатым историческим наследием.

Таджикская культура особенно ярко проявляется в уединенной долине Ягноб, жители которой на протяжении поколений почти не контактируют с внешним миром. Они являются прямыми потомками древнего народа согдийцев. Народ Ягноби до сих пор говорит на диалекте ныне мертвого согдийского языка.

6. Национальная одежда. Традиционную одежду в Таджикистане носят в основном женщины в сельской местности. Горожане и мужчины чаще одеваются в европейском стиле, а национальные костюмы надевают на праздники.

Таджикская одежда изготовляется в основном из хлопка и шелка и имеет прямой крой, скрывающий очертания тела. Костюмы таджиков поражают разнообразием красок и геометрических форм. Женщины носят стеганые халаты и платья с широкими рукавами, а мужчины - кафтаны и тюбетейки. По одежде можно определить семейный статус и финансовое положение человека.

7. Достопримечательности Таджикистана. Таджикистан стоит посетить ради потрясающей природы. Здесь есть головокружительные горные тропы, чистые реки и озера, широкие платы и национальные парки. Исследователям культуры рекомендуется посетить небольшие таджикские города и поселки, где сохранилось много древних сооружений.

Самые популярные туристические места Таджикистана - это озеро Каракуль, Памирские вершины, Национальный музей Душанбе, Худжандская и Гиссарская крепости, Таджикский национальный парк.

Важно помнить, что горы Таджикистана больше подходят для опытных альпинистов. Здесь нередко случаются землетрясения и лавины, а вершины бывают сложными для восхождения.

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