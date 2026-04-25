На автобусе в Польшу: стоит ли рисковать попасть в 10-часовую очередь на границе

По мере приближения сезона отпусков украинцы начинают активнее задумываться, как лучше добраться до аэропортов соседних стран, чтобы попасть на заветные курорты. И поездка на автобусе в Польшу выглядит довольно заманчиво… до тех пор, пока не попадаешь в 10-часовую очередь на границе. Стоит ли выбирать такой маршрут, из собственного опыта расскажет УНИАН.Туризм.

После начала полномасштабной войны России в Украине автор этого материала, наслушавшись рассказов знакомых и начитавшись сообщений в соцсетях, до последнего избегала поездок через польскую границу на автобусе для въезда в Евросоюз. Впрочем, это все же произошло, и даже дважды – сначала летом 2024 года в рамках рабочей поездки, когда выбора не было, затем весной 2025 года в знак протеста после очередного резкого повышения цен на железнодорожные билеты. И оба раза это был, мягко говоря, весьма травмирующий опыт.

А вот на обратном пути все было намного лучше – поэтому поездку на автобусе из Польши в Украину вполне можно рассматривать. Подробнее из собственного опыта расскажет УНИАН.Туризм.

Чем привлекательна поездка на автобусе в Польшу через границу

Многие украинские путешественники выбирают для поездок за границу автобусы из-за того, что здесь гораздо шире выбор маршрутов, а приобрести билеты на них можно даже в день отправления.

Ведь в ту же самую Польшу из Украины в день ходит всего несколько поездов, причем большинство из них курсирует до приграничного Перемышля, откуда в 99% случаев придется ехать дальше другим транспортом – от нескольких часов до бесконечности, закладывая дополнительные часы на пересадку на случай задержки поезда.

Между тем, в Варшаву ходит только один прямой поезд, на который практически невозможно купить билеты (или еще есть вариант с пересадкой в Хелме) – они раскупаются за считанные минуты в день начала продаж. Соответственно, если вам нужно ехать срочно, автобус станет единственным доступным вариантом.

И это уже не говоря о географии путешествий. Если поездов немного и они ходят лишь в несколько городов за пределами Украины, то автобусы следуют во многие населенные пункты не только в Польше, но и в других странах ЕС – кроме непосредственных соседок Украины, также есть рейсы в Чехию, Германию, Нидерланды, Бельгию, Францию, Болгарию и даже гораздо дальше (а иногда даже прямо в аэропорты).

Это довольно заманчивое предложение для тех, кто едет с тяжелыми вещами или просто не хочет заморачиваться с пересадками. Главное только быть готовым выдержать многочасовое сидение в автобусе и иметь крепкий вестибулярный аппарат (ну или хотя бы запастись таблетками от укачивания).

Второй, но не менее важный момент – цена вопроса. На данный момент билеты на поезд "Киев – Варшава" стоят в среднем 3200-5200 гривень, тогда как стоимость автобусных билетов из украинской в польскую столицу начинается от 1000 грн. При этом заявленная продолжительность пути на автобусе несколько меньше, чем на поезде (правда, на деле в большинстве случаев так не получается).

10 часов ада на польской границе

Опытные путешественники говорят, что на продолжительность очередей на польско-украинской границе влияет целый ряд факторов – день недели (вторник, среда, четверг наименее загружены), время суток (ночью очереди меньше) и пункт пропуска (загруженность можно отслеживать онлайн в "єЧерга").

Впрочем, в основном эти расчеты работают, когда вы едете частным трансфером или на собственном авто – тогда вы более гибкие. У пассажирских автобусов свои расписания, и даже когда перевозчик пытается максимально подогнать маршрут под наиболее удачное время прохождения границы, многочасовой простой в очереди неизбежен. А если по дороге случается какой-то форс-мажор – плохая погода, обстрел, задержка на остановке из-за кого-то из пассажиров или что-то еще – катастрофы не избежать, ведь сбивается весь график, и дальше идет какой-то эффект домино.

Если же путешествовать в сезон отпусков или на праздники, да еще и в выходные дни, здесь уже ничего не спасет – будьте готовы к 10 часам на границе и не планируйте ничего важного на день приезда, особенно вылет в следующий пункт назначения. Ведь даже если перевозчик обещает, что автобус с выездом из Киева в 21:00 прибудет в Варшаву в 11:00 утра, заявляя, будто в это расписание заложено время на прохождение границы, вы, вероятно, на самом деле приедете к вечеру – так что ваш рейс в 18:00, скорее всего, сорвется.

А еще есть печально известная пересменка у польских пограничников, которая длится 30-60 минут. На это время проверка автобусов приостанавливается, но новые продолжают прибывать!

Собственно, когда мы ехали из Киева в Варшаву в пиковый июнь 2024 года, да еще и в ночь с пятницы на субботу, прибыв где-то в 7:00 на границу, мы как раз сначала попали на пересменку. В итоге вместо обещанных 11:00-12:00 мы прибыли в польскую столицу после 17:00, едва успев на наш самолет в 19:30 – это стоило нам немалых нервов и лишних расходов на такси.

К тому же, после введения новых правил въезда в ЕС на проверку уходит немного больше времени, особенно когда вы въезжаете по новым правилам впервые. Теперь, помимо того, что на польской части пограничного контроля пассажирам приходится выходить из автобуса со всеми своими вещами (в том числе с чемоданами из багажного отсека) и тащить их на сканеры безопасности, дополнительно нужно проходить обновленную проверку биометрии – отпечатки пальцев и фото.

Хуже всего в этой ситуации то, что, попав в зону контроля, вы уже не сможете получить доступ к каким-либо благам цивилизации – приличной уборной, кафе, заправке или магазину. Поэтому дружеский совет – захватите с собой в дорогу перекус (только такой, чтобы не противоречил правилам въезда в Польшу – и чтобы никакого сала!). Тем временем, за кофе и хот-догом на украинскую заправку или в кафе лучше бежать до того, как вас начнут проверять украинские пограничники – потом шанса уже не будет до самого пункта назначения.

Назад – все намного лучше

А вот прохождение пограничного контроля из Польши в Украину обычно проходит гораздо быстрее – за каких-то час-два, да еще и вещи из автобуса выгружать не нужно.

До введения новых правил въезда в ЕС даже не всегда просили выходить из автобуса – польские пограничники просто собирали паспорта, штамповали и возвращали, но теперь обязательно нужно выходить (хотя и без вещей), поскольку сканеры отпечатков пальцев и лица расположены на улице. И, тем не менее, это все равно намного быстрее, чем при въезде в Польшу.

Например, в феврале 2026 года наша поездка на автобусе из Варшавы в Киев заняла всего лишь 14 часов, из которых на полное прохождение границы ушло всего 2,5 часа – это уже с учетом новых правил.

Альтернативные маршруты

Если вы все еще хотите ехать из Украины за границу на автобусе, по возможности не привязывайтесь к Польше. Например, поездка на автобусе в Румынию или Молдову, если нет каких-то форс-мажорных обстоятельств, проходит без задержек на границе – стандартные 2-3 часа, а иногда даже за час, если все сложится удачно.

Например, автобус "Черновцы – Сучава" обычно пересекает границу за час-полтора, а вся поездка длится до 3 часов. И, по нашему опыту, это самый быстрый и также самый дешевый вариант путешествия из Украины за границу на автобусе. А стоит такая поездка от 400 грн.

Аналогично, автобус из Киева прямо в аэропорт Кишинева в среднем доезжает за 11-12 часов, также с минимальными задержками на границе. Для сравнения, поезд "Киев – Кишинев" проводит в пути более 17 часов, а билеты стоят значительно дороже – например, стоимость автобусных билетов начинается от 1000 грн, тогда как самые дешевые места в плацкартных вагонах поезда стоят почти 2000 грн, а люксы уже продаются более чем за 3,5 тысячи грн.

***

Подведем итоги. Поездка на автобусе за границу, бесспорно, имеет свои плюсы. Впрочем, стоит быть готовыми к длительным задержкам на границе – тогда их перенести морально и физически гораздо легче. Если же у вас мало времени, автобусная поездка через украинско-польскую границу не для вас. А вот возвращаться в Украину на автобусе – вполне нормальная идея, даже если ехать из Польши.

