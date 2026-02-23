Не только толпы и жара: 10 причин отказаться от летнего отпуска в Европе

Летом в европейских городах туристов ждут много неприятных сюрпризов.

Бывалые путешественники уже давно наловчились смещать свои путешествия в самые популярные места на низкий сезон. Тем не менее, каждое лето многие европейские города все равно забиты туристами – для кого-то это действительно единственное доступное время для отпуска, а кто-то окунается в пучину чрезмерного туризма из-за необдуманных решений.

Чтобы переубедить последних эксперты издательства Fodor's перечислили десять причин, почему лучше отказаться от летнего отпуска в Европе в 2026 году.

"Лето в Европе веками очаровывало путешественников, но его привлекательность постепенно угасает. Идеальные, как на открытках, летние месяцы, которые многие себе представляют, теперь сталкиваются с реальностью: зашкаливающие температуры, огромные толпы и растущее недовольство как среди местных жителей, так и среди туристов. Протесты против массового туризма набирают обороты по всему континенту, и некоторые путешественники пересматривают свои планы", – отмечают авторы материала.

В качестве альтернативы они предлагают путешествовать в межсезонье – оно предлагает более прохладную погоду, меньше толп и более аутентичную связь с местами отдыха.

10 причин не ехать в отпуск в Европу летом 2026

Летом местная жизнь замирает . По словам экспертов, многие европейские города теряют свое подлинное очарование в июле и августе, поскольку местные жители уезжают на побережье, в сельскую местность или другие интересные места. Семейные магазины закрываются на несколько недель, местные рестораны сокращают часы работы, а культурные учреждения работают по сокращенному расписанию. Вместо оживленного, размеренного ритма, на который рассчитывают путешественники, посетители часто видят закрытые витрины и зоны, предназначенные только для туристов. Новые туристические налоги . По всей Европе местные органы власти вводят новые сборы и правила для посетителей, чтобы контролировать скопление людей и защищать исторические центры. Венеция запустила плату за вход для однодневных туристов, Амстердам повысил свой и без того высокий туристический налог, а Барселона продолжает корректировать цены на номера для краткосрочного проживания. Туристические организации утверждают, что эти доходы помогают поддерживать инфраструктуру, испытывающую нагрузку из-за рекордного числа посетителей, а для путешественников это еще одно напоминание о том, что лето – самое дорогое время для отпуска. Дефицит кондиционеров . В Европе наличие кондиционеров далеко не всегда гарантировано, особенно в старых отелях, квартирах и ресторанах, построенных задолго до того, как экстремальная жара стала обычным явлением. И для многих посетителей этот нюанс может превратить любование старинной архитектурой в пытку. Ограничение на водоснабжение . В последние годы засуха вынудили некоторые регионы Испании, Италии, Франции и Греции ввести сезонные ограничения на использование воды летом. В зависимости от степени засухи, ограничения могут включать сокращение времени принятия душа, закрытие бассейнов в отелях или ограничения на автоматическую подачу воды в ресторанах. Повышенный риск лесных пожаров . Особенно плачевной ситуация в последние годы была в Португалии, Испании, на юге Франции, юге Италии, Греции, Турции, Украине и некоторых частях Великобритании. Однако меньшие по размеру пожары были широко распространены по всей континентальной Европе и Скандинавии. В странах Средиземноморья летние лесные пожары приводили к эвакуации туристов с пляжей, из отелей и даже с целых островов. Помимо непосредственных проблем безопасности, дым, перекрытие дорог и внезапные изменения маршрута могут нарушить даже хорошо спланированные поездки. Изнуряющая и опасная жара . В Европе заметно участились периоды сильной жары: в таких городах, как Рим, Афины, Лиссабон и Севилья температура регулярно превышает +38°C. Всемирная метеорологическая организация отмечает, что Европа нагревается быстрее, чем любой другой континент, и последствия этого становятся все более заметными в разгар лета. Музеи сокращают часы работы, закрываются достопримечательности на открытом воздухе, а общественный транспорт становится убежищем для перегревшихся толп. Для путешественников – особенно для семей с маленькими детьми, пожилых людей и людей с особыми потребностями – осмотр достопримечательностей становится физически утомительным и порой небезопасным. Эффект "Диснейленда" . Во многих знаковых местах летние толпы превращают исторические районы в нечто, напоминающее тематические парки под открытым небом. Старый город Дубровника, центр Флоренции и Карлов мост в Праге переживают сезонные изменения, когда сувенирные магазины и краткосрочная аренда жилья затмевают местную жизнь. ЮНЕСКО предупреждает, что чрезмерный туризм угрожает культурной целостности ряда объектов Всемирного наследия, и летом это давление достигает своего пика. Путешественники, надеющиеся на подлинные впечатления от местных жителей, часто вместо этого сталкиваются с толпами пешеходов. Перегруженная общественная инфраструктура . Транспортные сети Европы хорошо развиты, но даже они с трудом справляются с пиковым спросом. Билеты на поезда раскупаются за несколько недель вперед, метро переполнено, а в аэропортах возникают длинные очереди на досмотр и частые задержки. Международная ассоциация воздушного транспорта определила летнюю загруженность как основную причину сбоев в авиаперевозках по всему континенту. Небольшие острова и прибрежные города ощущают это еще сильнее, поскольку ограниченное количество автобусов, паромов и медицинских услуг работает на пределе своих возможностей. Недовольство и протесты местного населения . По мере роста числа туристов многие жители Европы выражают недовольство ростом цен на жилье, переполненными улицами и трансформацией своих районов. Демонстрации в Барселоне, Амстердаме, Венеции, Лиссабоне и на Канарских островах отражают растущую обеспокоенность по поводу влияния краткосрочной аренды жилья и сезонного спроса. Хотя протесты, как правило, носят мирный характер, они могут нарушить планы поездок и создать напряженность в районах, уже испытывающих проблемы с чрезмерным туризмом. Чрезмерый туризм достигает своего пика . Пляжи переполнены, в музеи требуется предварительная запись, в исторических районах и даже на пляжах становится трудно передвигаться. Такие места, как Акрополь, Лувр и Чинкве-Терре, часто вводят меры по контролю за потоками людей просто для того, чтобы поддерживать работу в приемлемом режиме. Всемирная туристическая организация ООН определила чрезмерный туризм как серьезную проблему для европейских направлений, отметив, что слишком большое количество посетителей ухудшает как состояние окружающей среды, так и качество отдыха. Для путешественников результатом являются длинные очереди и завышенные цены на проживание, питание и транспорт. Это приводит к ограниченной доступности и такому уровню переполненности, который может затмить красоту места назначения.

Куда лучше не ехать в отпуск в 2026 году

Как сообщал УНИАН.Туризм, эксперты Fodor's назвали восемь мест в мире, от посещения которых стоит отказаться в этом году. Также они назвали альтернативные варианты для путешествий.

Кроме того, были определены десять самых переоцененных популярных мест в Европе – они однозначно не стоят созданного вокруг них ажиотажа.

