Граница на замке: завтра в Украину нельзя будет попасть ни самолетом, ни поездом, ни автобусом (видео)

Зеленский заверил, что ни одного украинца, который останется за границей, никто не забудет.

К концу этих суток Украина закроет границы для всех пассажирских перевозок. Поэтому уже после полуночи в страну не удастся попасть ни самолетом, ни поездом, ни автобусом.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Граница будет закрыта и для тех украинцев, которые не успеют вернуться до конца пятницы. О них позаботятся дипломатические представительства и украинские общины за рубежом - заявил вчера президент Владимир Зеленский.

Глава государства напомнил, что две недели назад он призвал граждан срочно вернуться в Украину.

«Большинство, и я им благодарен, сделали это самостоятельно. Других, а это более 80 тысяч украинцев - мы вернули домой самолетами и поездами, а также автобусами. Но сегодня мы уже не имеем времени ждать. Мы оказались перед трудным выбором между гражданами, которые еще за границей, и безопасностью 40 миллионов граждан внутри страны. Наша обязанность как государства - заботиться о каждом украинце, а о тех, кто не сможет вернуться в ближайшие дни, позаботятся наши дипломатические представительства и украинские громады за рубежом", - отметил президент.

Зеленский заверил, что ни об одном украинце, который останется за границей, никто не забудет.

«Мы постепенно будем возвращать вас из-за рубежа, но с учетом эпидемической ситуации в месте пребывания, а также уровня обеспечения необходимыми средствами и готовности медицинской системы в вашей обязательной изоляции», - добавил президент.

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