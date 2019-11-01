В Техасе предлагают отпраздновать Хэллоуин в самой большой в мире пещере с летучими мышами (фото, видео)

С заходом солнца из пещеры Бракен в небо их поднимается бесчисленное количество.

В Техасе приглашают отпраздновать Хэллоуин в самой большой в мире пещере с летучими мышами - Бракен Кейв Презерв (Bracken Cave).

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Как говорится в сюжете ТСН, в американском штате Техас знают, как напугать туристов и без маскарада из потустороннего мира. Всех бесстрашных приглашают к крупнейшей в мире пещере с летучими мышами.

С заходом солнца в небо их поднимается бесчисленное количество. Посмотреть на этих животных именно на Хэллоуин приезжает немало туристов, и от увиденного, говорят они, действительно захватывает дух. Особенно в восторге от зрелища дети.

Впрочем уже скоро летучие мыши улетят на зимовку в теплые края, например, в Мексику.

Как ранее сообщал УНИАН, также до Хэллоуина в Нью-Йорке устроили ночную экскурсию по кладбищу.