В Техасе предлагают отпраздновать Хэллоуин в самой большой в мире пещере с летучими мышами (фото, видео)
11:32, 01 ноября 2019Новости туризма
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С заходом солнца из пещеры Бракен в небо их поднимается бесчисленное количество.
Пещера летучих мышей в Техасе / Фото tpwd.texas.gov
В Техасе приглашают отпраздновать Хэллоуин в самой большой в мире пещере с летучими мышами - Бракен Кейв Презерв (Bracken Cave).
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Как говорится в сюжете ТСН, в американском штате Техас знают, как напугать туристов и без маскарада из потустороннего мира. Всех бесстрашных приглашают к крупнейшей в мире пещере с летучими мышами.
С заходом солнца в небо их поднимается бесчисленное количество. Посмотреть на этих животных именно на Хэллоуин приезжает немало туристов, и от увиденного, говорят они, действительно захватывает дух. Особенно в восторге от зрелища дети.
Впрочем уже скоро летучие мыши улетят на зимовку в теплые края, например, в Мексику.
Пещера летучих мышей в Техасе / Фото tpwd.texas.gov
Пещера летучих мышей в Техасе / Фото tpwd.texas.gov
В Техасе приглашают отпраздновать Хэллоуин в самой большой в мире пещере с летучими мышами
Как ранее сообщал УНИАН, также до Хэллоуина в Нью-Йорке устроили ночную экскурсию по кладбищу.
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