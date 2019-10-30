Среди могил в разноцветных огнях: в Нью-Йорке устроили ночную экскурсию по кладбищу (фоторепортаж)

На Хэллоуин людей как магнитом тянет на прогулку по кладбищу.

Традиционно на Хэллоуин старинные городские кладбища привлекают немало туристов. Кто-то хочет сделать атмосферные фото для Инстаграма, а где-то даже организовываются специальные экскурсии.

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К примеру, в Нью-Йорке (США) провели особенную вечернюю экскурсию по знаменитому кладбищу «Вудлон» (Woodlawn Cemetery), сопровождающуюся цветной иллюминацией. Это одно из крупнейших кладбищ города, площадь которого занимает целых 160 гектаров. Похоронено здесь более 300 тысяч человек. Кладбище было открыто в 1863 году, а за оформление некоторых памятников отвечали довольно известные архитекторы.

На кладбище «Вудлон» похоронено немало выдающихся личностей и знаменитостей, среди которых музыканты Майлз Дэвис и Дюк Эллингтон, а также художник и скульптор украинского происхождения Александр Архипенко, считающийся одним из основоположников кубизма в скульптуре.

Также немало туристов на кладбище «Вудлон» привлекает мавзолей семьи Адамсов, который, впрочем, не имеет никакого отношения к героям всем известной истории.

Стоит отметить, что культура «прогулок» по кладбищам довольно распространена в западных странах. Многие приходят туда просто пройтись наедине со своими мыслями, а родственников похороненных там людей это совершенно не смущает. Тем более, что довольно часто они оформлены как парки, а расположенные в них мавзолеи и склепы похожи на настоящие произведения искусства. Также там нередко можно встретить диких животных, как, например, вот этих оленей на центральном кладбище Вены (Zentralfriedhof) в Австрии.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) назвала лучшие туристические направления на Хеллоуин (Halloween), куда можно успеть улететь на празднование в этом году.