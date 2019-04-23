Три польских аэропорта начали правильно писать названия Киева, Львова и Харькова на английском

На информационном табло авиарейсов украинские города указываются как Kyiv, Lviv, Kharkiv.

Международные аэропорты польских городов Вроцлав, Краков и Катовице начали использовать корректную английскую транслитерацию Киева, Львова и Харькова - Kyiv, Lviv, Kharkiv соответственно.

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Об этом говорится в сообщении МИД Украины в социальной сети Facebook. "В настоящее время шесть международных аэропортов Польши присоединились к #CorrectUA и используют #KyivNotKiev, #LvivNotLvov, #KharkivNotKharkov", - говорится в сообщении.

"Сообщаем, что три международных аэропорта Вроцлава, Кракова и Катовице изменили названия украинских городов латиницей и отныне используют корректную транслитерацию украинских топонимов в соответствии с Резолюцией Х/10, принятой Группой экспертов ООН по географическим названиям", - заявили украинские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, с октября 2018 года в МИД запустили онлайн-кампанию с хэштегом #CorrectUA, в рамках которой гражданам предлагается присоединиться к коррекции в иностранном написании правописания города.

В начале марта Вильнюсский международный аэропорт начал использовать написание названий Киева и Львова в соответствии с украинским произношением (Kyiv и Lviv).

Также название столицы Украины теперь пишут в соответствии с украинским произношением на информационных табло в аэропортах в Бейруте, Стамбуле, Даламане (Турция), Бухаресте, Тбилиси, Батуми, Торонто, Тель-Авиве, Барселоне, Манчестере, Неаполе, а также в самом большом датском аэропорту в городе Биллунн. В апреле казахстанские аэропорты городов Нур-Султан и Алматы изменили написание названия Киева в соответствии с украинским произношением - Kyiv.