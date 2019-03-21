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Международный аэропорт Бухареста исправил Kiev на Kyiv (фото)

08:25, 21 марта 2019
Новости туризма
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Аэропорт Бухареста начал использовать Kiev, а не Kyiv / фото facebook.com/oleksandr.bankov.7

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Румынии Александр Банков.

"Сегодня международный аэропорт города Бухарест имени Генри Коанде перешел на корректное написание названия украинской столицы Kyiv. Спасибо администрации за сотрудничество и поддержку!", - сообщил дипломат.

Недавно аэропорты Будапешта, Таллинна, Стамбула и Вильнюса исправили название Kiev на Kyiv. Международный лондонский аэропорт Лутон также будет использовать название Kyiv при определении столицы Украины.

Напомним, 2 октября 2018 года МИД совместно с Центром стратегических коммуникаций "StratCom Ukraine" начало онлайн-кампанию "#CorrectUA", в рамках которой будет обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания города Киев (#KyivNotKiev).

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Теги: #аэропорт