Первый аэропорт Турции начал писать Kyiv вместо Kiev

Кроме этого, в аэропорту начали писать Львов, Харьков и Одесса согласно украинской литерации.

Аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле от сегодня изменил транслитерацию украинских городов латиницей согласно национального стандарта.

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Об этом сообщил в Тwitter генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман.

«Сегодня из аэропорта Ататюрка самолеты летят в #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa. Благодарны @TAVairports за мгновенную реакцию на обращение @CGUinIstanbul. Работаем дальше», – написал дипломат.

Гаман выложил письмо-ответ компании-оператора TAV Airports, которая обслуживает 15 аэропортов на трех континентах, в том числе и Аэропорт Ататюрка в Стамбуле. «Мы получили ваше письмо относительно «Романизации украинских географических названий». Хотели бы сообщить вам, что мы понимаем восприятие этого вопроса, и все наши сервисные компании проинформированы о том, что они могут действовать по вашему запросу», – указано в документе.