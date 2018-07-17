Три дня музыки и мировые звезды: В Днепре состоится международный фестиваль «Джаз на Днепре – 2018»

В «Джазе на Днепре – 2018» примут участие звезды мировой величины.

20, 21 и 22 июля в Днепре будет проходить международный фестиваль «Джаз на Днепре – 2018». Уже третий год подряд мероприятие реализуется в рамках программы городского головы Бориса Филатова «Культурная столица». Также в этом году исполняется 50 лет с момента первого проведения мероприятия.

«Джаз на Днепре» – это одно из самых масштабных мероприятий, которые проходят в рамках программы «Культурная столица». Это – самое главное культурное событие! В этом году к нам приедут выдающиеся джазовые исполнители из Австралии, США, Японии, Франции, Латвии, Польши. Наш город и фестиваль становятся известными далеко за пределами Украины – и это повод для гордости», – отметил заместитель городского головы Днепра Александр Шикуленко.

В «Джазе на Днепре – 2018» примут участие звезды мировой величины: обладательница премий Грэмми и Тони - Ди Ди Бриджуотер (Dee Dee Bridgewater), 17-летний гений органа Hammond Мэттью Витакер (Matthew Whitaker), культовый французский пианист Джекки Террассон (Jacky Terrasson), трехкратный обладатель премии журнала DownBeat, австралийский саксофонист Трой Робертс (Troy Roberts) и другие.

«В Днепр приедут артисты, шанс услышать которых появляется не каждый год, а Днепровский фестиваль соберет их вместе на одной сцене. Такое нельзя пропустить. Например, на «Джазе на Днепре» состоится европейская премьера программы Троя Робертса», – рассказала арт-директор, сопродюсер фестиваля Анна Рускевич.

Основные концерты пройдут на двух локациях: открытой сцене на Фестивальном причале 20 июля (вход свободный) и на Монастырском острове 21 и 22 июля (вход по билетам). С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте https://jazz-dnepr.com/

«В пятницу, 20 июля, в 17:30 на Фестивальном причале состоится открытие фестиваля. На открытой сцене выступят днепровские легенды джаза и пройдет финал конкурса «Джаз на Пирсе». Победителя, который сможет выступить на большой сцене в третий день фестиваля, выберет звездное жюри, к которому присоединился американский музыкант Аллан Харрис (Allan Harris). Кроме этого, в субботу, 21 июля, в парке им. Т. Шевченко в 11:30 состоится программа «Джаз дети». А 21 и 22 июля в Днепровской академии музыки им. Глинки в 11:30 состоятся мастер-классы от мэтров джаза», – добавила пиар-директор фестиваля, руководитель проекта «Джаз на Пирсе» Татьяна Дробахина.

К месту проведения фестиваля 21 и 22 июля можно будет добраться пешком, на пароходе или маршрутке. Единственное условие – наличие билета на фестиваль.

«На Монастырский остров 21 и 22 июля в 16:30 и в 17:00 от Фестивального причала будут отплывать пароходы. В обратном направлении они будут отплывать около полуночи. Также на место проведения фестиваля можно добраться на маршрутке, которая будет ждать на Набережной Сичеславской под мостом на Монастырский остров в 16:30», – сказал внештатный советник городского головы по вопросам культуры Евгений Гендин.