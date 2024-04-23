Последствия дальнемагистрального авиаперелета можно облегчить, соблюдая ряд простых правил.

Дальнемагистральные перелеты – это всегда серьезное испытание для организма. Эксперты дали туристам 10 полезных советов из личного опыта, которые помогут им легче пережить авиаперелеты на дальние расстояния, пишет Daily Mail.

1. Быстро переходите на местное время. Переведите часы на время пункта назначения сразу после приземления (большинство телефонов делают это автоматически). Жить по местному времени легче, если вы летите на запад, поскольку обычно вы прибываете ближе ко времени сна. Если в летите на восток, у вас может быть впереди целый день до сна, говорит автор книги "Flying High" о жизни бортпроводников Дженни Джордан.

2. Ограничьте сон. Можно немного вздремнуть после прибытия, желательно утром, потому что это не повлияет на ваши биологические часы так сильно, как долгий дневной сон, и с меньшей вероятностью помешает вам спать ночью. Но лучше не ложиться спать в дневное время. Планирование мероприятий первого дня, даже если это просто поход в ресторан для раннего ужина, может отвлечь вас от сна.

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3. Ограничьте алкоголь. Бесплатные напитки могут выглядеть заманчиво, но алкоголь оказывает больший эффект на огромной высоте, поскольку давление в кабине снижает уровень кислорода в крови. Если вы выпьете слишком много, вскоре после приземления может наступить похмелье, что еще больше собъет с толку биологические часы. Обезвоживание также вызывает усталость и усугубляет смену биоритмов.

4. Наслаждайтесь свежим воздухом. Не пейте кофе/чай в помещении в первое утро по прибытию. Выйдите с чашкой на балкон или в сад, чтобы как можно раньше подышать свежим воздухом и почувствовать дневной свет на своей коже. Это поможет подсознанию понять, что сейчас утро, и перейти на новый часовой пояс.

5. Отправьтесь на прогулку. Ученые говорят, что владельцы собак, как правило, хорошо спят, когда отправляются на короткие прогулки по вечерам, разминая мышцы и напоминая подсознанию, что наступила темнота. Так что ходите в отпуске на прогулки в сумерках и никогда не ложитесь спать сразу после ужина, поскольку к смене часовых поясов может добавиться несварение желудка.

6. Не злоупотребляйте снотворным. Трех ночей приема снотворного вполне достаточно. Таблетки могут помочь вам уснуть в новом часовом поясе, но доктор Бен Макфарлейн, автор книги "SOS для отдыха: Спасительные приключения странствующего врача", предостерегает от этого: "После третьей ночи вы сможете спать естественно. Если прием лекарств войдет в привычку в отпуске, вам будет сложно разорвать этот порочный круг дома".

7. Не позволяйте прерывать ваш сон. Не рискуйте быть разбуженным, когда вы решаете немного вздремнуть в полдень в отеле. Большинство бортпроводников отключают звук на мобильных телефонах и вешают таблички "Не беспокоить", чтобы избежать этого.

8. Не допускайте фонового шума. Эксперты говорят, что стоит соблюдать низкий уровень шума в самолетах и отелях. Скажите своему мозгу, что вас окружает тихий шум активности, и вы с большей вероятностью заснете. Белый шум, в том числе записи горящих дров, также может смягчать звуки, которые в противном случае могли бы нас разбудить.

9. Не живите по своему времени. Некоторые путешественники в поездке продолжают жить по времени своей страны, утверждая, что так им легче вернуться к нему по прибытию домой. Однако критики этого методо отмечают, что это подойдет только для деловых путешественников, которые уезжают на одну или две ночи. Если вы уезжаете на неделю, стоит полностью игнорировать свое родное время.

10. Игнорируйте странные советы. Диджей Кэлвин Харрис как-то сказал, что употребление в пищу сырых яиц на рейсах помогает ему избежать смены часовых поясов. По его словам, во время дальних рейсов он кладет в ручную кладь шесть яиц, затем разбивает их в миску и съедает на своем месте (в первом классе). Работает ли это? Вряд ли – но каждому свое.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали лучшие места в самолете для тех, кто хочет хорошенько выспаться в полете.

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