Туристам рассказали, как получить компенсацию за поврежденный при авиаперелете багаж

Чтобы обезопасить себя, пассажирам необходимо предпринять несколько важных шагов.

Многие туристы предпочитают летать с ручной кладью отнюдь не из экономии, а из-за страха, что их зарегистрированный багаж будет поврежден или пропадет.

Однако если все же сдачи своего драгоценного чемодана в багажное отделение не избежать, у туристов все же есть шанс получить компенсацию в случае его повреждения, пишет The Mirror.

Дело в том, что существует закон международного права под называнием Монреальская конвенция, защищающая отдыхающих в случае повреждения, утери и даже задержки багажа, но для того, чтобы все прошло в пользу пассажира, необходимо предпринять несколько важных шагов.

Видео дня

Эксперты подчеркивают, что после того, как чемодан сдается в багажное отделение авиакомпании, последняя несет юридическую ответственность за его сохранность до момента получения пассажиром в пункте назначения.

При этом, как правило, авиакомпании не оплачивают незначительные царапины, потертости или небольшие вмятины. Однако они несут ответственность за структурные повреждения, поломку колес, сломанные ручки или повреждение содержимого.

Как получить компенсацию за поврежденный при авиаперелете багаж

Эксперты предупреждают, что ключевым здесь является своевременно заявление о повреждении багажа – желательно сделать это в аэропорту сразу же после его получения. Если вы подождете до возвращения домой, авиакомпания может заявить, что повреждение произошло в любой момент после того, как багаж был получен, что значительно затруднит доказательство вины.

При этом туристам советуют собрать как можно больше доказательств, и одним из наиболее важных из них является акт о повреждении багажа (Property Irregularity Report, PIR). Его следует получить на стойке выдачи багажа в аэропорту при сообщении о повреждении, так как он доказывает, что о повреждении было сообщено до отъезда из аэропорта.

Также следует сделать четкие фотографии или видеозаписи повреждений, пока вы находитесь в зале выдачи багажа. Не лишним буде сделать фото своего чемодано перед сдачей в багаж, так как это поможет доказать, что чемодан был без повреждений до передачи авиакомпании.

И хотя современные смартфоны обычно включают функции отметки времени и геолокации при фотографировании, дополнительные доказательства того, что проблема возникла в аэропорту, будут не лишними. Для этого стоит включить в кадр детали на заднем плане, такие как номер багажной карусели, информационные табло аэропорта и указатели.

В то же время стоит учесть, что срок подачи заявления о повреждении багажа очень короткий. В идеале, следует подавать заявления в аэропорту как можно скорее. Для этого нужно найти стойку обслуживания багажа (иногда называемую стойкой выдачи багажа или стойкой наземного обслуживания) – она обычно расположена внутри зала выдачи багажа, чаще всего рядом с багажными каруселями или у задней стены перед прохождением таможенного контроля.

Если сотрудников нет, важно задокументировать это фотографией в качестве доказательства того, что вы предприняли все необходимые меры, чтобы найти кого-то. В некоторых аэропортах рядом с этими стойками есть киоски самообслуживания, где можно отсканировать свою багажную бирку и сообщить о повреждении.

Также необходимо подать официальное заявление в авиакомпанию (обычно через их веб-сайт) в течение семи дней после вылета. Если вы пропустите этот срок, ваше законное право на компенсацию практически полностью исчезнет.

При этом важно понимать, что вы не получите автоматически денежную выплату только потому, что ваш багаж был поврежден. Как правило, авиакомпании предлагают один из следующих вариантов:

Профессиональный ремонт: авиакомпании могут оплатить услуги специалиста по багажу для ремонта сломанных колес, ручек или молний.

Прямая замена: авиакомпании могут отправить вам совершенно новый чемодан напрямую из каталога брендов-партнеров, подобранный по размеру и стилю к вашему старому чемодану.

Денежная выплата (с учетом амортизации): если авиакомпания решит оплатить покупку нового чемодана, она не будет выплачивать стоимость "новый за старый" – сумму рассчитают в зависимости от возраста сумки. Например, если чемодану за 300 евро было четыре года, его текущую стоимость могут рассчитать всего в 100 евро и выплатить именно эту сумму.

Если же повреждения получили предметы внутри чемодана, пассажиры также могут претендовать на компенсацию, однако если вам удастся доказать авиакомпании, что они были упакованы "надлежащим образом".

Другие права авиапассажиров

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, ранее пассажирам рассказали, что авиакомпании обязаны им предоставить бесплатно в случае отмены рейса.

В тоже время туристов предупредили, что некоторые перевозчики пытаются найти лазейки, чтобы заплатить им меньшии компенсации за сорванные рейсы.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.