Турбулентность самолета была главной причиной страха журналистки.

Эми Джонс рассказала, что перед тем, как стать журналисткой-путешественницей, она панически боялась летать. Тревога, вызванная страхом перед турбулентностью, заставляла ее потеть в кресле, однако позже она посмотрела видео, которое полностью изменило ее жизнь. Об этом журналистка рассказала для Express.

"Я не знаю, что именно вызвало мой страх перед полетами, но перед каждым рейсом, будь то короткий перелет с семьей на отдых в Испанию или самостоятельный дальний перелет, я всегда чувствовала напряжение и беспокойство, которые усиливались, чем ближе я подходила к посадке в самолет. Даже развлечения на борту не могли отвлечь меня от чрезмерных размышлений, поскольку я не могла избавиться от мысли, что любые признаки турбулентности неизбежно означают конец", - отметила Эми.

По словам автора материала, турбулентность самолета была главной причиной ее страха, поскольку даже малейшее движение вызывало у нее ощущение неровности, от которого сердце женщины начинало биться быстрее.

Видео дня

"Вы, наверное, думаете, что я наверняка имела плохой опыт с турбулентностью, который вызвал такой страх, но это не так, по крайней мере пока что. Это просто страх, как и у многих других путешественников в мире, от которого я не могла избавиться", - добавила Джонс.

В то же время журналистка подчеркнула, что никогда не позволяла этому страху мешать ей путешествовать.

"Я просто должна была убедиться, что тот, кто сидел рядом со мной в самолете, знал, что есть вероятность потери кровообращения в руке - даже если это означало держаться за руку моей сестры через проход", - рассказала Эми.

Однако однажды женщина наткнулась на видео в TikTok, которое полностью изменило ее мнение. В частности одна блогерша Анна Пол поделилась своим советом о том, как перебороть страх перед полетами, используя только баночку желе и кусочек салфетки. По ее словам, этот совет происходит от "настоящего пилота" и что пластиковый горшок с желе напоминает "воздух, в котором вы летите".

"Эта салфетка - это самолет, поверьте мне. А это вы, летящие в небе. Снизу давит, сверху давит, по бокам давит. Давление давит отовсюду", - пояснила Анна.

Объясняя, как работает турбулетность, блогер постучала по верхней части желе, чтобы оно задрожало, от чего шарик салфетки задрожал в желе.

"Вот как это ощущается: вы чувствуете, как самолет трясется", - добавила она.

Указывая на салфетку, Анна подчеркнула:

"Но это не упадет. Ты знаешь, оно застряло там, потому что давление идет снизу, по бокам. Вот что такое турбулентность, поэтому вы можете просто расслабиться, вы просто крутитесь в желе. Оно не упадет автоматически, потому что трясется".

По ее словам, "не нужно бояться", а просто "представьте себя в желе и знайте, что самолет не может просто упасть, вы застряли посреди воздуха".

"С момента появления этого видео в 2022 году мой страх перед полетами полностью исчез, и сегодня, когда я сажусь в самолет, я почти не испытываю страха. Теперь, когда появляется малейшее движение или признаки турбулентности, мне достаточно представить, что самолет находится в желе, и все!", - заметила Эми.

Такую теорию Анны также поддержали и эксперты, в частности один из них написал:

"Как студент-пилот, я могу подтвердить, что это очень точно и правдиво, нечего беспокоиться, когда самолет начинает трястись".

Другие советы туристам

Ранее эксперты определили лучший месяц для отпуска в 2026 году. Согласно опросу, каждый четвертый респондент (24%) заявил, что планирует провести отпуск в сентябре 2026 года - это на 7 процентных пунктов больше, чем 17% в 2023 году.

Также стюардесса раскрыла, какие места в самолете могут быть опасными для кожи. По ее словам, уровень влажности в салоне самолета может опускаться ниже 20%, что суше, чем в Сахаре.

Вас также могут заинтересовать новости: